M1 Konya AVM'de 30 ağustos coşkusu: bando, VR ve balon yağmuru eşliğinde kutlama

M1 Konya AVM 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ziyaretçileriyle birlikte kutlayacak

Fiba Commercial Properties tarafından yönetilen M1 Konya Alışveriş Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü gün boyu sürecek ücretsiz etkinliklerle anacak. Alışveriş merkezi, farklı yaş gruplarına yönelik düzenlenen programlarla bayram coşkusunu alışveriş merkezine taşıyacak.

çocuklar için atölyeler ve VR deneyimi:

Kutlamalar, çocuklara özel etkinliklerle saat 12.00'de başlayacak. 12.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek yüz boyama ve balon dağıtımı etkinliğinde çocukların yüzleri Ay Yıldız ve Türk Bayrağı temalarıyla renklendirilecek. Aynı saat diliminde hazırlanan tematik alanda ziyaretçiler VR deneyimi ile farklı bir etkinlik seçeneğiyle bayram coşkusunu hissedecekler.

bando yürüyüşü, maskotlar ve final balon gösterisi:

Günün en canlı anı saat 15.00'te başlayacak bando eşliğinde Zafer Yürüyüşü olacak. Bando takımının marşlarıyla gerçekleştirilecek korteje tahtabacak, emoji maskot, asker maskot ve palyaçolar da eşlik edecek; yürüyüş AVM içindeki alanlarda ziyaretçilere ortak bir bayram deneyimi sunacak.

Zafer Yürüyüşü etkinlik alanında tamamlandıktan sonra kutlamalar saat 16.00'da yapılacak balon yağmuru ile sona erecek. M1 Konya AVM’nin hazırladığı program, ailelerin ve çocukların katılımına açık, ücretsiz etkinliklerle dolu bir bayram günü vaat ediyor.

M1 KONYA AVM, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI GÜN BOYU SÜRECEK ÜCRETSİZ ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK.