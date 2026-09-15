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M1 Konya AVM'de edebiyat rüzgârı bir ay sürecek kitap fuarı

M1 Konya AVM, 18 Eylül-18 Ekim arasında düzenlenen kitap fuarında Ahmet Ümit ve Işıl Işık gibi yazarlarla imza ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

M1 Konya AVM'de edebiyat rüzgârı bir ay sürecek kitap fuarı

fuara genel bakış:

M1 Konya AVM, 18 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kitap Fuarı ile edebiyatseverleri bir araya getiriyor. Fiba CP yönetiminde faaliyetlerini sürdüren AVM, bir ay sürecek etkinlikle ziyaretçilere zengin bir kültür programı sunmayı hedefliyor. Etkinlikler, imza günleri ve söyleşiler eşliğinde her yaştan okuyucuya hitap edecek şekilde planlandı.

Fuar, Konya’nın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak bir platform olmayı amaçlıyor. Usta yazarların katılımları ve okurlarla kuracakları doğrudan iletişim, fuarın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

yazar buluşmaları ve program detayları:

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin tanınmış isimlerinden Ahmet Ümit ile genç okurların ilgiyle takip ettiği Işıl Işık okurlarıyla bir araya gelecek. Yazarlar, seçkin eserlerini imzalayacak ve katılımcılarla sohbetler gerçekleştirecek.

İmza günü programı şu şekilde duyuruldu:

Işıl Işık: 19 Eylül Cumartesi - Saat: 16.00

Ahmet Ümit: 16 Ekim Cuma - Saat: 16.00

Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye yönelik düzenlenen etkinlikler, fuar alanında kitap seçkileri ve söyleşi oturumlarıyla desteklenecek. Ziyaretçiler hem yeni yayımları keşfedecek hem de sevilen yazarlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulacak.

AVM yönetimi, fuarın sosyal ve kültürel değer üretme hedefiyle tasarlandığını, programın katılımcılara kaliteli zaman ve edebiyatla iç içe bir deneyim sunacağını belirtti.

M1 KONYA AVM, 18 EYLÜL-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ KİTAP FUARI İLE KAPILARINI...

M1 KONYA AVM, 18 EYLÜL-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ KİTAP FUARI İLE KAPILARINI EDEBİYATSEVERLERE AÇIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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