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Maarif modeliyle eleştirel düşünen, yetkin ve erdemli nesil hedefleniyor

Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 eğitim yılı açılış töreninde Maarif modelinin hedefini 'eleştirel düşünen, yetkin ve erdemli nesil' olarak açıkladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Merve Çelik

Maarif modeliyle eleştirel düşünen, yetkin ve erdemli nesil hedefleniyor

Erdoğan'ın törene ilişkin mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara’da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada eğitim vizyonuna vurgu yaptı. Erdoğan, Maarif yaklaşımının merkezine insanı koyduklarını belirterek eğitimde yeni nesil hedeflerini paylaştı.

Maarif modelinin öncelikleri:

Konuşmada öne çıkan ifade, Maarif modelinin hedefinin 'eleştirel düşünebilen, yetkin ve erdemli nesil' yetiştirmek olduğu oldu. Erdoğan, bu çerçevede eğitimin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı kalmayıp; sorgulama, beceri geliştirme ve ahlaki sorumluluk gibi boyutları da kapsadığını vurguladı.

Eğitim yatırımları ve uygulama boyutu:

Törende ayrıca Ankara'da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılışı gerçekleştirildi. Erdoğan'ın açıklamaları, Maarif modelinin uygulama aşamasında altyapı yatırımları ve eğitim politikalarının eşgüdümlü yürütülmesine işaret ediyor; bu yaklaşımın, okul ortamlarında uygulama ve izleme süreçleriyle destekleneceği mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Maarif modelimizde eleştirel düşünebilen, yetkin ve erdemli nesil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maarif modelimizde eleştirel düşünebilen, yetkin ve erdemli nesil hedefliyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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