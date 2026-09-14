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Maarif modeliyle erdemli nesiller yetiştirme hedefi: eğitimde çeyrek asırlık ivme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve PISA 2025 başarısını vurgulayarak yeni eğitim öğretim yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açtı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:49

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Maarif modeliyle erdemli nesiller yetiştirme hedefi: eğitimde çeyrek asırlık ivme

Açılış töreni ve ana mesajlar:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılışı ve Ankara’da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde bir araya geldi. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı; programda Ankara’daki yeni eğitim yatırımlarının hizmete alınması da duyuruldu. Tekin, törende yaptığı konuşmada eğitim politikalarının son 25 yılda kazandığı ivmeyi, yeni dönemdeki hedeflerle ilişkilendirerek aktardı.

Tekin, konuşmasında bu süreci 'tarihi yolculuk' olarak nitelendirip iktidarın eğitimde yaptığı yatırımları ve öğretmenlere verilen önemi ön plana çıkardı. 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ifadesini geçmişin sorunlarıyla hesaplaşmanın, sistemik dönüşümün işareti olarak değerlendirdi ve eğitim hizmetlerinin ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırıldığını vurguladı.

PISA başarısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli:

Bakan Tekin, PISA 2025 sonuçlarına değinerek Türkiye’nin dünyada puanını en çok yükselten ülke konumuna ulaşmasından gurur duyduğunu belirtti. Tekin, 'Nitekim 3 yıldır tatbik ettiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile de evlatlarımızı çağının ilmini, bilgisini ve becerisini kuşanan; sahip olduğu kudreti hakka, adalete ve iyiliğe vakfeden yetkin ve erdemli nesiller olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz' sözleriyle modelin hem akademik hem ahlaki hedeflerini özetledi.

Konuşmada modelin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu çerçevesinde şekillenen çeyrek asırlık eğitim tasavvurunun sonuçlarının somutlaştığı bir yapı olarak sunulduğu dikkat çekti. Tekin, PISA başarısını 'kendi evladına yürekten inanan' bir milletin emeğinin sonucu olarak nitelendirip, öğretmenlere, öğrencilere ve eğitim ailelerine teşekkür etti.

Öğrenciler sahnede duygusal anlar yaşattı:

Tören programında Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi korosu ile Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencilerinin seslendirdiği eserler yer aldı. İstirak eden iki öğrenci, 'Çay Elinden Öteye' türküsünü söylerken sahneden inip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına gelerek türküye birlikte eşlik etti; bu anlar törende duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Törenin kapanışı ve katılımcılar:

Programda PISA sonuçlarına ilişkin görüntüler ve ilk ders video gösterimi de sunuldu. Tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Türk Bayrağı tablosunu hediye etmesi; Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Yılmaz’ın dualarıyla kurdele kesimi, hatıra fotoğrafı çekimi ve sahnede öğrencilerle temsili ders zilinin çalınmasıyla son buldu.

Etkinliğe İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Geniş perspektif ve toplumsal hedefler:

Tekin, konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek bu hedefin artık bir istikamete dönüştüğünü ve bunun eğitimin omuzlarına yeni sorumluluklar yüklediğini ifade etti. 'Bu istikametin hakkını vermek; barışı hukuk metinlerinin sınırında bırakmayıp onu maarifin, kalkınmanın ve müşterek bir medeniyet ülküsünün içeriği ile zenginleştirmek' görevinin eğitim camiasının üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti.

Kapanışta Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının millet için hayırlı olmasını dileyerek dua ve iyi temennilerde bulundu; öğretmen, öğrenci ve tüm eğitim paydaşlarına şükranlarını sundu. Tören, eğitim yatırımlarının açılışıyla sembolik bir başlangıç niteliği taşıdı ve bakanlığın hem akademik başarı hem de toplumsal değerler odaklı hedeflerini bir arada sunduğu bir mesaj platformu oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI VE ANKARA'DA YAPIMI TAMAMLANAN EĞİTİM YATIRIMLARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ"NE KATILARAK ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE EĞİTİM CAMİASIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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