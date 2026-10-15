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Maarif Vakfı'nın 10. yılı programı: Türkiye uluslararası eğitimde yeni bir ligde

Erdoğan, Maarif Vakfı'nın 10. yılında Türkiye'nin uluslararası eğitimde iddiasını vurguladı; vakfın 6 kıtada, 66 ülkede faaliyet gösterdiğini açıkladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:12

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EDİTÖR: Merve Çelik

Maarif Vakfı'nın 10. yılı programı: Türkiye uluslararası eğitimde yeni bir ligde

Program ve ilk mesajlar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuştu. Antalya ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağış, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve AFAD başta olmak üzere tüm kurumların koordineli çalıştığını belirtti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsatarak, aileye ve AK Parti camiasına başsağlığı diledi.

Maarif Vakfı'nın 10 yıllık bilançosu:

Erdoğan, vakfın kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık sürede Türkiye'nin eğitim vizyonunun dünyayla buluştuğunu ifade etti. Vakfın bugün 6 kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösterdiğini; dünya genelindeki 611 kurumda 75 bini aşkın öğrenciye eğitim sunduğunu söyleyerek bu başarının hepimiz için iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

Eğitim vizyonu ve yetiştirme hedefleri:

Erdoğan, elde edilen başarının rakamlardan öte insan hikâyelerinde saklı olduğunu vurguladı. Maarif okullarında öğrenim gören çocukların erdemli, nitelikli, vizyon ve misyon sahibi bireyler olarak kendi ülkelerinin geleceğine katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Vakfın okul, yurt, üniversite ve araştırma merkezleriyle Türkiye'nin maarif tecrübesini farklı kıtalara taşıdığını; çocukların bilgiyle donatıldığını ve farklı kültürlerle güçlü bağlar kurmalarının sağlandığını aktardı.

Uluslararası öğrenci sayısı ve eğitimdeki dönüşüm:

Son 24 yılda Türkiye'nin eğitimde önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, altyapı, erişim ve kurumsal kapasitede ilerleme kaydedildiğini söyledi. PISA 2025 sonuçlarına göre fen, matematik ve okuma alanlarında OECD içinde puanını en fazla artıran ülke olunduğunu hatırlattı. Yükseköğretime gösterilen ilginin artışına dikkat çekerek, on yıl önce yaklaşık 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının bu yıl 380 bine yaklaştığını belirtti.

Türkiye'nin uluslararası konumu ve söylemi:

Erdoğan, yıllarca eğitimde farklı sorunlar yaşanan bir ülkeden bugün hem kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim veren hem de her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmenin önemine vurgu yaptı. Maarif aracılığıyla bu vizyonun dünyanın farklı köşelerine taşınmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Dünyaya ve Türkiye’ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur" sözlerini tekrarlayarak, savunma sanayi, diplomasi, turizm, dış ticaret ve uluslararası eğitimde Türkiye'nin artık yeni bir ligde olduğunu dile getirdi.

FETÖ ile mücadele ve Maarif'in rolü:

Vakfın kuruluş amaçları arasında yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini kurumsal ve güvenilir bir yapıya kavuşturmanın yer aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün küresel eğitim yapılanmasının yarattığı sorunların giderilmesinin de görevler arasında olduğunu söyledi. FETÖ'nün farklı ülkelerde açtığı okulları örgütlenme, eleman devşirme ve uluslararası nüfuz kazanma amacıyla kullandığını belirten Erdoğan, 15 Temmuz sonrası iç ve dış alanlarda mücadele hızlandırıldığını ve Dışişleri Bakanlığı ile Maarif Vakfı başta olmak üzere çabalar sayesinde 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasının sağlandığını anlattı. Okulların devralınmasında vakfın üstlendiği sorumluluk ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için gösterilen hassasiyet de konuşmada öne çıkan konular arasındaydı.

Mesaj, teşekkür ve beklentiler:

Erdoğan, dünyanın farklı bölgelerinde fedakarca çalışan Maarif mensuplarını tebrik etti; Amman'dan Prizren'e, Karakas'tan Kinşasa'ya, Lahor'dan Jakarta'ya kadar alanda görev yapanların bayrağı, dostluk ve dayanışma mesajlarını ulaştırdıklarını belirterek herkese teşekkür etti. Vakfın gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, görev yapanlardan Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmelerini, tarih ve hedef bilinciyle hareket etmelerini beklediğini ifade etti. Konuşma, vakfın 10. kuruluş yıl dönümünün kutlanması ve öğrencilere, öğretmenlere başarı dilekleriyle sona erdi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞTEPE MİLLET KÜTÜPHANESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE MAARİF VAKFI...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BEŞTEPE MİLLET KÜTÜPHANESİNDE DÜZENLENEN TÜRKİYE MAARİF VAKFI 10. YIL PROGRAMI'NA KATILDI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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