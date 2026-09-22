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Maaş günü haritası: Hopi Pulse tüketimde sorumlulukları öne çıkardı

Hopi Pulse sonuçları, katılımcıların yüzde 71'inin maaşını önce kira-fatura-kredi ödemelerine ayırdığını; sadece yüzde 8'i birikime yöneliyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Maaş günü haritası: Hopi Pulse tüketimde sorumlulukları öne çıkardı

Maaş günü haritası: Hopi Pulse tüketimde sorumlulukları öne çıkardı

Hopi, tüketimdeki değişimi daha yakından ve düzenli izlemek amacıyla başlattığı Hopi Pulse araştırmasının ilk bulgularını açıkladı. Ağustos 2026 döneminde uygulama içi anket modülü üzerinden bin 500 Hopi kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilen çalışma; maaşın hesaba geçiş anından ay içindeki harcama ritmine, küçük mutluluk alışverişlerinden zorunluluklar sonrası tercihlere kadar geniş bir tüketici davranışı yelpazesini ele alıyor.

Katılımcı profili ve metodoloji:

Araştırmaya katılanların %59'unu erkekler, %41'ini kadınlar oluşturuyor. Gelir grupları üç segmentte değerlendirildi ve segmentlerin belirlenmesinde Türk-İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı referans alındı. Hopi Pulse, kullanıcı beyanlarını düzenli aralıklarla izleyerek zaman içindeki eğilimleri ortaya koymayı hedefleyen sürekli bir serinin ilk adımı olarak kurgulandı. Hopi ekosistemindeki alışveriş verilerinin ilerleyen dönemlerde anonim ve istatistiksel düzeyde Pulse'a ayrı bir katman olarak eklenmesi planlanıyor.

Maaşın ilk durağı: sorumluluklar:

Araştırmanın en belirgin sonucu, maaşın hesabına geçtiği ilk anda ortaya çıkan önceliklere ilişkin. Katılımcıların %71

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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