Mabel Matiz ve yönetmenine 'Ha Leylim' klibi nedeniyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebi

İddianame: hangi suçtan ve ne istendi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca ile klibin yönetmeni Sinan Tuncay hakkında "Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlamak veya yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan soruşturma yürütüldüğü ve bu suçtan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği bildirildi.

Bilirkişi raporunun bulguları:

İddianamede yer verilen bilirkişi raporuna göre, video kaydının 3 dakika 51. saniyesinden itibaren açık alanda çok sayıda kişinin bulunduğu bir ortamda, damat rolündeki erkek şahıs ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek şahsın görüntüye girdiği belirtildi. Raporda, şahıslardan birinin ceketini çıkardığı, iki erkeğin karşılıklı dans ettiği ve dans sırasında kol ile kalça bölgelerini belirgin şekilde kullanarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları ifade edildi.

Bilirkişi değerlendirmesinde ayrıca görüntülerin başlangıcında yalnızca müziğin yer aldığı; devamında ise şarkı sözlerinin görsellerle eşlik ettiği, bu bağlamda görsel ve işitsel unsurların birbirini tamamladığı vurgulandı.

Şüphelilerin beyanları ve savcılık yorumu:

Sanığın ve yönetmenin ifadeleri:

İddianamede yer alan ifadelere göre, Fatih Karaca "Ha Leylim" isimli şarkının söz, müzik ve yapımcılığının kendisine ait olduğunu, şarkıyla aşkı ifade etmek istediğini ve klibin konusunu oluştururken Sinan Tuncay ile birlikte Trakya düğünlerini canlandırmayı amaçladıklarını belirtti. Karaca, videoyu @mabelmatiz rumuzlu YouTube hesabından yayımladığını da beyan etti.

Sinan Tuncay ise yaklaşık 15 yıldır yönetmenlik ve görsel sanatlarla uğraştığını, klipte Trakya düğünü canlandırma amacının bulunduğunu ve şarkının hareketli yapısına uygun bir anlatım hedeflediklerini bildirdi.

Savcılık değerlendirmesi:

Savcılık, klipteki iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin klibin odak noktası ve ana teması haline geldiğini; şarkı sözleri ile görüntülerin birbirlerinden bağımsız olmadığını, görsel ve işitsel unsurların birbirini tamamladığını ileri sürdü. Bu durumun toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığını gösterdiği değerlendirildi.

Çocukların erişimine ilişkin tespit ve sonuç talebi:

Savcılık ayrıca eserin sanatsal niteliğine rağmen içeriğin çocukların ulaşımından korunmasının gerektiği görüşüne yer verdi. İddianamede, söz konusu klibin YouTube ve sosyal medya platformlarında umuma açık şekilde yayımlandığı; içeriğe çocukların erişimini engelleyecek bir erişim sınırlamasının bulunmadığı belirtildi ve bu nedenle istisna hükmünün uygulanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Sonuç olarak iddianamede, Fatih Karaca ve Sinan Tuncay hakkında aynı suçtan cezalandırılmaları talep edildi. Dosya, takip ve yargılama süreci için yetkili mahkemeye gönderildi.

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebi