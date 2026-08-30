MABEM'de başarı üç ayaklı sistemin sonucu olarak kutlandı

MABEM'in LGS başarısı Kafe 236'da selamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MABEMin 2025-2026 eğitim öğretim yılı LGS sonuçlarındaki başarısı, Kafe 236'da düzenlenen programla kutlandı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, daire başkanları, MABEM yöneticileri ve öğretmenler ile öğrenciler ve veliler katıldı. Başkan Dutlulu, sınavda başarı gösteren öğrencilere sırt çantası hediye ederek onları tebrik etti.

Başkanın değerlendirmesi:

Programda öğrencilerin masalarını tek tek ziyaret eden Başkan Dutlulu, ortamın coşkusuna ortak olduğunu belirtti. Dutlulu, MABEM'in başarısını tek bir kurumun başarısı olarak görmemenin önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: 'Burada gençler mutlu, yüzler gülüyor, aileler mutlu, umutlu. Çok büyük bir hedef için yola çıkılmış. Çocukların belki de hayatlarındaki ilk hedeflerinden biri. Böyle bir ortamda insan gerçekten mutlu oluyor.'

Başarının temelinde üç unsurun bulunduğunu vurgulayan Dutlulu, 'Bu iş sadece MABEM’in, Büyükşehir Belediyesinin bir başarısı değil. Üç ayaklı bir sistem. Birincisi çocuklarımızın azmi, disiplini, çalışma arzusu ve ideallerine kavuşma isteği. İkincisi ailelerin desteği. Üçüncüsü ise MABEM öğretmenlerimizin emeği. Dolayısıyla çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çok büyük bir başarı' şeklinde konuştu.

MABEM uygulamaları ve hedefler:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, MABEM'in uzun yıllardır sürdürülen bir eğitim hizmeti olduğunu ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmaların öncelikli olduğunu belirtti. Sevener, Başkan Dutlulu'nun göreve gelmesinin ardından eğitimin sürekliliği ve kalitesinin artırılmasına dönük uygulamaların öne çıktığını, öğrenci sayısının artırıldığını ve Deneme Kulübü uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

Dutlulu ayrıca MABEM'in sadece öğrencilere destek sunmakla kalmayıp, öğretmenler için de istihdam sağladığını ve önümüzdeki dönemde hizmetin daha da geliştirileceğini ifade etti. Belediye yetkilileri, mümkün olduğunca çok çocuğa bu alternatifi ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Öğrencilerin başarı hikâyeleri:

Programda MABEM öğrencileri ve velileri sınav sürecinde yaşadıklarını paylaştı. LGS'de yüzde 0,18'lik dilime girerek İstanbul ENKA Fen ve Teknoloji Lisesini kazanan Çağan Demir, başarısında MABEM öğretmenlerinin katkısına dikkat çekerek, 'Bu yolda bana çok fazla desteği olan MABEM’deki tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Deneme Kulübünde sınavlarla, birebir derslerle ve kitap desteğiyle beni desteklediler. MABEM mükemmel bir kurum' dedi.

Burak Adıgüzel ise LGS'den aldığı 492 puan ile TÜBİTAK Fen Lisesine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını, 'LGS’ye MABEM’le çalıştım. Süreç zorlu geçiyor ama bir süre sonra o tempo oturuyor. 492 puan alıp TÜBİTAK Fen Lisesi’ne yerleştim. Hedefim olan okuldu, başından beri istiyordum. O yüzden çok mutluyum' sözleriyle anlattı.

Veliler de MABEM'in eğitim sürecindeki katkısından memnuniyetlerini dile getirdi. Program, öğrenciler, veliler ve MABEM öğretmenlerinin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MABEM’İN 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA LGS’DE ELDE ETTİĞİ BAŞARI, DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI.