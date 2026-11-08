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Macahel geçidi'nde 40 santimetre kar hayatı etkiledi, 6 köy ulaşım dışı kaldı

Artvin Borçka'daki bin 960 rakımlı Macahel Geçidi yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı; zirvede ~40 cm kar var ve Camili'deki 6 köye erişim kesildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Macahel geçidi'nde 40 santimetre kar hayatı etkiledi, 6 köy ulaşım dışı kaldı

Macahel geçidi'nde ulaşım kesildi:

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Camili (Macahel) bölgesine ulaşımı sağlayan bin 960 rakımlı Macahel Geçidi, yoğun kar nedeniyle araç trafiğine kapandı. Geçidin zirvesinde ölçülen kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı ve bölge yollarında ulaşım şu an için sağlanamıyor.

çalışma koşulları ve ekip müdahalesi:

Kar yağışının sürdüğü alanda karla mücadele ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ancak ağır hava şartları ve görüş mesafesindeki düşüş, greyder ve iş makinesi çalışmalarını güçleştiriyor. Ekipler, güvenlik önlemlerini alarak yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

bölge halkının uyarısı ve güncel durum:

Bölge halkından Nasır Önder, 'Bugün 8 Kasım. Macahel bölgesinde kar nedeniyle ulaşım kapandı. Köy yollarında yolda kalan araçlar olduğu bilgisi geldi. Dün gece çalışma başlatıldı ancak şartlar ağır olduğu için greyder güçlükle ilerleyebildi. Şu anda Macahel yolu kapalı. Yol açılana kadar kimse bölgeye gelmek için yola çıkmasın. Geçidin zirvesinde yaklaşık 40 santimetre kar var ve kar yağışı devam ediyor' ifadelerini paylaştı. Yetkililer, zorunlu haller dışında bölgeye seyahat edilmemesi uyarısında bulunurken, Camili (Macahel) bölgesindeki 6 köyin geçici olarak ana yolla bağlantısının kesildiğini bildirdi.

BORÇKA İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MACAHEL GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI.

BORÇKA İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MACAHEL GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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