Macar ve Manavgatlı öğrencilerden ortak çevre hamlesi

Manavgat'ta çevre bilinci için uluslararası etkinlik

Erasmus+ projesi kapsamında Budapeşte'den gelen bir öğrenci ve öğretmen grubu, Manavgat Belediyesi Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa, ERA Alliance Educational Cooperation and Consulting koordinasyonunda gerçekleştirilen Step Green: Small Habits, Big Impact projesi çerçevesinde 23 ve 25 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapıldı.

Katılımcılar ve yapılan çalışmalar:

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Mndy Ivn Mesleki Eğitim Okulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan gelen öğrenci ve öğretmenler, merkezde eğitim gören öğrencilerle çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında ortak etkinlikler gerçekleştirdi. Etkinliklerde öğrenciler bilgi ve deneyimlerini paylaştı; öğretmenlerden Ildik Tthné Molnr de çalışmalar sırasında gruba eşlik etti.

Fidan dikimi ve program çıktıları:

Programa katılan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, öğrencilerle birlikte merkez bahçesine fidan dikerek etkinliğe destek verdi. Çiçek, çocukların birlikte öğrenmesinin ve ortak deneyimlerin duyarlı bir toplum ile sürdürülebilir bir gelecek için önemine vurgu yaptı.

Programın sonunda katılımcılara katılım ve faaliyet belgeleri verildi. Etkinlik, kültürler arası iletişimi güçlendirmeyi ve kapsayıcı eğitim anlayışının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefledi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE, ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA MACARİSTAN’DAN GELEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER, MELİHA ERCAN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİYLE ÇEVRE BİLİNCİ, GERİ DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TEMALI ETKİNLİKLERE KATILDI.