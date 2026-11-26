Macaristan savunma bakanı bakanlıkta resmi törenle karşılandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi'yi bakanlığa gelişinde karşıladı.

karşılama töreni:

Karşılama programında iki ülke marşları çalındı ve konuk bakan Ruszin-Szendi onur kıtası'nı selamladı. Resmi protokol çerçevesinde düzenlenen tören, iki bakanın karşılaşmasıyla devam etti.

görüşme:

Karşılama töreninin ardından heyetler arası ve baş başa görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler, tarafların temsilcilerinin katılımıyla bakanlıkta sürdü.

Her iki tarafın katıldığı bu görüşme trafiği, ziyaretin resmi programının planlandığı şekilde ilerledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, RESMİ DAVETLİSİ OLARAK TÜRKİYE’YE GELEN MACARİSTAN SAVUNMA BAKANI ROMULUSZ RUSZİN-SZENDİ İLE BİR ARAYA GELDİ.