Macenta BETT Awards 2027'de iki ürünle finalist

Türkiye merkezli eğitim teknolojileri şirketi Macenta Yayıncılık ve Dijital Çözümler, dünyanın önde gelen eğitim teknolojileri organizasyonlarından BETT Awards 2027'de iki ayrı kategoride finalist olarak uluslararası alandaki konumunu pekiştirdi. Şirket, 2024'ten bu yana sürdürdüğü dört yıl üst üste finalist olma başarısını bu yıl da iki ürünüyle devam ettirdi.

iki ürün, iki kategori:

THE GLOBALS, ortaöğretim ve lise öğrencilerine yönelik dijital İngilizce öğrenme ekosistemi olarak Secondary Digital Learning Product kategorisinde; yapay zekâ destekli yabancı dil konuşma pratiği platformu SPEQRA ise Primary Digital Learning Product - Language & Literacy kategorisinde finale kaldı. İki ürünün aynı yıl içinde farklı kategorilerde finalist olması, Macenta'nın farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına yönelik çözümler üretme kapasitesini ortaya koyuyor.

yapay zekanın merkezinde insan var:

Macenta, yapay zekâyı öğrencinin yerine düşünen bir sistem olarak değil; onun düşünme, sorgulama, üretme ve kendini ifade etme becerilerini destekleyen bir öğrenme aracı olarak konumlandırıyor. THE GLOBALS, sanat, sosyal ve duygusal öğrenme (Social and Emotional Learning), yaşam becerileri (Life Skills) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG'ler) etrafında hazırlanan içerikleri ileri dijital öğrenme teknolojileriyle birleştiriyor. Programın yeni nesil vizyonunu temsil eden Humanity Edition, dil öğrenimini öğrencilerin dünyayı anlamalarına, kendilerini keşfetmelerine ve fikirlerini özgürce ifade etmelerine yardımcı olan çok boyutlu bir deneyim olarak ele alıyor.

SPEQRA ise yabancı dilde konuşma becerilerini geliştirmeye odaklanan, yapay zekâ destekli yenilikçi bir platform olarak K-12 eğitiminden yetişkin İngilizcesine, iş İngilizcesinden belirli mesleki alanlara yönelik İngilizceye kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Gerçek yaşamla bağlantılı konuşma senaryoları ve kişiselleştirilmiş geri bildirim mekanizmalarıyla SPEQRA, kullanıcıların yabancı dilde kendilerini daha güvenle ifade etmesini hedefliyor.

kurumsal geçmiş ve uluslararası adımlar:

2006 yılında kurulan Macenta, Türkiye'nin önde gelen özel öğretim kurumlarına dijital eğitim çözümleri sunarken, büyük ölçekli şirketlere de kuruma özel dijital eğitim hizmetleri sağlıyor. Şirket, yabancı dil eğitimi, okuryazarlık ve kişiselleştirilmiş öğrenme alanlarında özgün pedagojik içerikler ve yapay zekâ destekli dijital ekosistemler geliştiriyor. Macenta, 20-22 Ocak 2027 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek BETT 2027'de yenilikçi çözümlerini uluslararası eğitim profesyonelleriyle buluşturacak.

Şirket, 2024 yılında THE GLOBALS ile British Council tarafından düzenlenen ELTons Awards'ta Excellence in Course Innovation ödülünü kazanarak yabancı dil eğitiminde uluslararası bir başarıya imza atmıştı.

Macenta Yayıncılık ve Dijital Çözümler Kurucusu ve CEO’su Burak Akyüz şu değerlendirmeyi paylaştı:

"İlk kez böylesine önemli bir uluslararası organizasyonda finalist olmak büyük bir heyecandı. Ancak bizim için mesele hiçbir zaman yalnızca bir kez başarılı olmak olmadı. Asıl hedefimiz, yaptığımız işlerle kalıcı değer oluşturmak ve bu başarıyı sürdürülebilir kılabilmekti. Bugün dördüncü yılımızda üstelik iki ayrı ürünümüzle yeniden BETT Awards finalistleri arasında olmak bu yüzden çok kıymetli. Çünkü bu başarının arkasında her defasında yeni bir şey üretmeye, var olanı geliştirmeye ve daha iyisini yapmaya çalışan bir ekip var. Biz teknolojiyi yalnızca teknolojik olduğu için değerli bulmuyoruz. Bizi heyecanlandıran, bir çocuğun daha önce cesaret edemediği bir konuşmayı yapabilmesi, kendi fikirlerini ifade edebilmesi veya dünyaya farklı bir gözle bakabilmesi. Yapay zekanın eğitimde olağanüstü fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Ancak teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, eğitimin merkezinde insan kalmalı. Biz öğrencilerin yerine düşünen değil, onların daha iyi düşünmesine, sorgulamasına ve üretmesine yardımcı olan teknolojiler geliştirmek istiyoruz. Türkiye’de kendi içeriklerini, yazılımlarını ve eğitim modellerini geliştiren bir ekiple dört yıl boyunca dünyanın en önemli eğitim teknolojileri platformlarından birinde kabul görmek büyük bir gurur. Bu, tek bir ürünün değil, birlikte çalışan, üreten ve vazgeçmeyen bir ekibin hikâyesi. Ve biz bu hikâyenin henüz başında olduğumuza inanıyoruz."

MACENTA YAYINCILIK VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER KURUCUSU VE CEO'SU BURAK AKYÜZ