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Maçın son anları belirledi: Elazığspor evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig maçında Elazığspor, Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi; erken gol ve son dakikalar maçın kaderini belirledi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Maçın son anları belirledi: Elazığspor evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi

maç özeti:

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Elazığspor 2 - Çorluspor 1947 3 ile sona erdi. Karşılaşma, ilk dakikalardaki hızlı goller ve son anlarda yaşanan hareketli bölümle taraftarların hafızasına kazındı. Ev sahibi ekip Alperen'in erken ve son dakikadaki golleriyle iki kez fileleri havalandırdı; ancak Çorluspor 1947, Oğuzhan, Muhammed ve Adnan'ın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

maçtan dakikalar:

Karşılaşma daha ikinci dakikada Alperen'in golüyle başladı. Üçüncü dakikaya gelmeden Oğuzhan ile hızlı yanıtı veren Çorluspor 1947, skoru 1-1'e getirdi. Uzun bölümlerde dengeli geçen mücadelede ilk yarı başka gol getirmedi. İkinci yarıda temposunu artıran konuk ekipte Muhammed 77. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. Maçın son anları biteceğe benzerken, 90. dakikada iki takım da birer gol buldu; önce Alperen, ardından Adnan sahneye çıktı ve skor 3-2 olarak tescillendi.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Mevlüt Bozok

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam, Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Hakan Yavuz, Onur Eriş, Enes Soy (Muhammed dk. 71), Ali Altınöz (Barış dk. 46 (Alp Ada dk. 80), Erhan Kartal, Alperen Pak

Çorluspor 1947: Ahmet Pekgöz, Muhammet Beşir, Ali Eren İyican, Mahsun Çapkan (Adnan dk. 85), Alpay Koldaş, Barış Zeren (Volkan dk. 66), Batuhan Ekinci, Oğuzhan Yıldırım, Yılmaz Ceylan, Recep Yemişçi, Yusuf Kaplan (Sinan Baki Usluer dk. 85)

Goller: Alperen (dk. 2 ve 90) — Elazığspor; Oğuzhan (dk. 5), Muhammed (dk. 77), Adnan (dk. 90) — Çorluspor 1947

Sarı kartlar: Muhammed, Erhan (Elazığspor); Oğuzhan (Çorluspor 1947)

Maç, hızlı başlangıç ve son dakikalardaki karşılıklı gollerle hatırlanacak nitelikteydi; iki ekip için de sezon içinde tartışılacak ve üzerinde çalışılacak noktalar ortaya çıktı.

NESİNE 2. LİG: ELAZIĞSPOR: 2 – ÇORLUSPOR 1947: 3

NESİNE 2. LİG: ELAZIĞSPOR: 2 – ÇORLUSPOR 1947: 3

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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