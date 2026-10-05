Maçka T2 tünelinde çarpışma sonrası araç yangını, ulaşım durdu

Maçka T2 tünelinde araç yangını

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan T2 Tünelinde bugün öğle saatlerinde bir trafik kazası yaşandı. Beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil alev alırken, kaza nedeniyle tünelde ulaşım durdu ve bölgeye müdahale ekipleri sevk edildi.

Kaza ve müdahale:

Alınan bilgiye göre kaza, tünelin Gümüşhane istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobilde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma trafik ve itfaiye ekipleri gönderildi ve yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ulaşımda aksama:

Kaza yüzünden Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden araçların geçişi durdu; yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilde bir kişinin bulunduğu öğrenildi ve ekiplerin yangına müdahalesi halen sürüyor.

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİNDE BULUNAN T2 TÜNELİ’NDE BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BETON MİKSERİ İLE BİR OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONRASINDA OTOMOBİL ALEV ALDI. KAZA SONRASI TRABZON’DAN GÜMÜŞHANE İSTİKAMETİNE ULAŞIM DURURKEN, TÜNEL İÇİNDE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.