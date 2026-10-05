Dolar 49,1627 +0,10%
Euro 55,1373 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.584,69 +0,22%
EUR/USD 1,1222 -0,01%
Brent Petrol 100,45 +0,13%
--°

Maçka T2 tünelinde yarış iddiası: otomobil mikser tekerine çarpıp alev aldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Maçka T2 Tüneli'nde saat 14.00 civarında yarışan otomobillerden biri beton mikserinin tekerine çarpıp alev aldı; araçtaki sürücü yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Maçka T2 tünelinde yarış iddiası: otomobil mikser tekerine çarpıp alev aldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Trabzon'un Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi sınırlarında bulunan T2 Tüneli içinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane istikametine doğru tünelde ilerleyen iki otomobilin yarıştığı belirtildi. Bu araçlardan biri, önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri yangını söndürme ve kurtarma çalışmasına başladı. İtfaiye müdahalesi ile araç yangını söndürüldü ancak içerideki bir kişinin yanmış halde olduğu tespit edildi; olay yerinde yapılan çalışmaların ardından şahsın hayatını kaybettiği bildirildi.

Trafik etkileri ve müdahale detayları:

Kaza nedeniyle Trabzon'dan Gümüşhane yönüne ulaşım durdu ve tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan diğer otomobilin olay yerinden hızla ayrıldığı, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36)'nin ise dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından araç yangını söndürülürken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yetkililer kazayla ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Jandarma ekipleri, tüneldeki kaza hattında delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmasını yürütüyor; trafik akışının normale dönmesini sağlamak için gerekli düzenlemeler yapıldı.

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİNDE BULUNAN T2 TÜNELİ İÇİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE YARIŞ YAPAN OTOMOBİLLERDEN...

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİNDE BULUNAN T2 TÜNELİ İÇİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE YARIŞ YAPAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ ÖNÜNDE GİDEN BETON MİKSERİNİN TEKERİNE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI. KAZA SONRASI OTOMOBİL AELV ALIRKEN, OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu
images

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını
images

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı
images

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yiti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp