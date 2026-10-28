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Maçka'da yabani hayvan paniği: 184 koyun uçurumdan yuvarlandı

Trabzon'un Maçka ilçesi Galyan Vadisi'nde yabani bir hayvandan ürken sürü paniklemesi sonucu 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:03

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maçka'da yabani hayvan paniği: 184 koyun uçurumdan yuvarlandı

olay yeri ve gelişme:

Trabzon'un Maçka ilçesi Galyan Vadisi'nde yaşanan olayda, gece saatlerinde yabani bir hayvandan ürken koyun sürüsü paniğe kapıldı. Karanlık ve kontrolsüz şekilde hareket eden hayvanlar uçurum kenarında dengeyi kaybederek aşağı yuvarlandı.

Yetkililerin ve görgü tanıklarının aktardığına göre olay sonucunda 184 koyun telef oldu. Olay, bölge hayvancılığı için ciddi bir maddi kayıp anlamına geliyor.

birlik yetkililerinin incelemesi:

Olayın ardından Trabzon Koyun Keçi Birliği Başkanı Taşkın Hamzaoğlu ile Birlik Denetleme Kurulu Başkanı Şükür Saraç bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer, olayın ortaya çıkış şeklini ve sürü yönetimini yerinde değerlendirip hayvan sahipleriyle görüşmeler yaptı.

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİ GALYAN VADİSİ’NDE YABANİ BİR HAYVANDAN ÜRKEN 184 KOYUN UÇURUMDAN...

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİ GALYAN VADİSİ’NDE YABANİ BİR HAYVANDAN ÜRKEN 184 KOYUN UÇURUMDAN YUVARLANARAK TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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