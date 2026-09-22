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Macron ve Trump'tan kızıldeniz ve Ukrayna odaklı yapıcı görüşme

Macron, New York'ta Trump ile Kızıldeniz ve Ukrayna konularını ele aldıklarını; görüşmeyi "çok iyi" ve "son derece yapıcı" diye tanımladı; savunma desteği vurgulandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Caner Şahin

Macron ve Trump'tan kızıldeniz ve Ukrayna odaklı yapıcı görüşme

Macron ve Trump görüşmesinin ana hatları:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Macron görüşmeyi "çok iyi" ve "son derece yapıcı" olarak nitelendirdi ve iki liderin Kızıldeniz ile Ukrayna konularında ayrıntılı değerlendirmeler yaptığını söyledi.

Kızıldeniz gündemi:

Macron, toplantıda öncelikle Kızıldeniz'deki durumu ele aldıklarını vurguladı. "Konuştuğumuz konu Kızıldeniz’deki durumdu. Bu küresel fiyatlar açısında önemli," dedi ve bölgedeki gelişmelerin ticari akışlar ve enerji maliyetleri üzerinde etkileri olduğuna dikkat çekti.

Ukrayna ve savunma desteği:

Macron, Ukrayna ve Rusya hakkında "uzun bir görüşme" yaptıklarını belirtti. Fransız lider, Ukraynalı dostlara savunma amaçlı destek sağlanmasının önemini vurguladı: "Ukraynalı dostlarımıza füze önleme sistemleri konusunda daha hızlı ve daha güçlü şekilde yardımcı olmamız gerektiğini konuştuk, çünkü bu savunma amaçlı bir önlemdir."

Macron ayrıca Trump'ın konuya "oldukça açık" yaklaştığını belirterek, "Dünyada barış ve güvenliğimiz açısından kuşkusuz önemli olan çatışmalar hakkında ayrıntılı şekilde konuşabildik" ifadelerini kullandı. Görüşmenin tonu ve içeriği, liderler arasındaki iş birliği arayışına ve savunma ile küresel istikrar konularında ortak yaklaşıma işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelirken...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelirken, Ukrayna ve Kızıldeniz’in güvenliği konusunda "çok iyi" ve "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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