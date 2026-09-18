Macron yeni savunma planı istedi: hibrit tehdit ve enerji krizi gündemde

Toplantı ve güvenlik değerlendirmesi:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusal güvenlik ve ekonomik etkileri değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda siyasi parti liderleri, cumhurbaşkanı adayları ile istihbarat, askeri istihbarat ve enerji yönetimi üst düzey isimlerini bir araya getirdi. Toplantıya Başbakan Sebastien Lecornu da katıldı.

Macron toplantı sonrası yaptığı açıklamada, iki temel risk alanına dikkat çekti: Avrupa'da artan Rus hibrit tehdidi ve Orta Doğu kaynaklı enerji krizinin ağırlaşması. Lider, Avrupa genelinde farklı türde olayların bir arada görüldüğünü vurguladı; yolcu trenine yönelik dron saldırısı, Leipzig Havalimanı'ndaki girişim, Danimarka açıklarında bir fırkateyn çevresinde yaşanan olaylar ve hava sahası ihlalleri örnek gösterildi.

Rusya kaynaklı hibrit tehdit ve tepkiler:

Macron, "Rus saldırganlığının ve Avrupa'ya yönelik tehditlerinin niteliği değişiyor" diyerek, son dönemdeki gelişmelerin niteliğinin farklılaştığını söyledi. "Son haftalarda Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, amaçlarının korkutmak ve Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak olduğunu belirtti; ancak bu girişimlerin tam tersine sonuç vereceğini vurguladı.

Macron, Fransa'ya yönelik hibrit saldırıların "cevapsız kalmayacağını" ve riskin gerçek olduğunu belirterek hükümete kritik altyapılar ile savunma sanayisinin en hassas tesislerini dron ve siber saldırılara karşı koruyacak yeni bir plan hazırlanmasını talep etti. Cumhurbaşkanı, Fransa'nın daha önce de siber saldırı ve bilgi operasyonlarının hedefi olduğunu hatırlattı ve "Risk gerçek ve tehdit seviyesi yükseldi" değerlendirmesini yaptı.

Enerji krizi ve Paris'in stratejisi:

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi enerji arzı ve fiyatlardı. Macron, Fransa'da motorinin ortalama litre fiyatının 2.39 Euro'yu aştığını, bazı istasyonlarda ise fiyatların 3 Euro sınırına kadar çıktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, pompa fiyatlarının tarihi seviyelere ulaştığını, bunun vatandaşların satın alma gücü üzerinde ciddi baskı yarattığını söyledi.

Deniz yolları, alternatif güzergahlar ve diplomasi:

Macron Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin ciddi şekilde azaldığını ve boğazın büyük ölçüde kapalı kaldığını belirtti: "Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor. Yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşma yok ve geçişler birkaç hafta öncesine göre daha da kötü durumda." Paris yönetimi boğazın barışçıl biçimde yeniden açılması için diplomatik girişimlerini sürdüreceklerini, bir anlaşma sağlanması halinde tanker ve konteyner geçişinin güvenliğinin destekleneceğini duyurdu.

Macron ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu güzergahının saldırılardan etkilendiğini; bu hatta taşınan petrol miktarının önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Yanbu'ya ulaşan boru hattının "birkaç milyon varil eşdeğeri" taşıma kapasitesi sağladığı ancak saldırılar sonrası hacimlerin düştüğünü ifade etti. Ayrıca Rusya ve Ukrayna'daki enerji altyapılarının tahrip edilmesinin ham petrol, motorin, uçak yakıtı ve doğal gaz fiyatları üzerinde küresel baskı yarattığını kaydetti.

Enerji arzını güvence altına almak için Paris, Irak'tan Doğu Akdeniz'e uzanabilecek koridorlar, Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden alternatif sevkiyat hatları ve diğer tedarik seçenekleri üzerinde çalışıyor. Macron, bu çerçevede Irak Başbakanı Ali Zeydi, Ürdün Kralı II. Abdullah, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri, BAE Devlet Başkanı ve Nijerya Cumhurbaşkanı ile enerji tedariki konularını görüştüğünü söyledi. Ayrıca Saint-Pierre-et-Miquelon'da Kanada'dan Mark Carney ile petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti konusunun ele alınacağı belirtildi.

Macron, G7 içinde enerjiye ayrılmış özel bir toplantı hazırlığında olduklarını ve stratejik rezervlerin serbest bırakılması seçeneklerinin değerlendirileceğini açıkladı. Fransa ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan doğal gaz stoklarının güçlendirilmesi, ithalat kapasitesinin korunması ve rafinerilerin daha fazla üretim yapabilmesi yönünde adımlar talep edecek.

Mali sınırlar, kamu borcu ve sosyal önlemler:

Akaryakıt fiyatlarındaki artış karşısında vergilerin düşürülmesi, fiyatların dondurulması ve hanelere yeni mali destek talepleri yükselirken Macron, ülke maliyesinin kısıtlarını vurguladı. Covid-19 ve önceki enerji krizlerinde büyük kamu kaynakları kullanıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, yeni geniş kapsamlı desteklerin ya bütçe açığını ya da vergi yükünü artıracağını söyledi: "Bu para Fransızların parası. Sonunda ya daha fazla açık ya da daha fazla vergi anlamına gelir."

Hükümet, kamu borcunun 2026'nın ilk çeyreğinde 3 trilyon 536,1 milyar Euro seviyesine ulaştığını ve borcun milli gelire oranının %117.5 olduğunu bildirdi. 2027 bütçesinde ise yaklaşık 54 milyar Euro tasarruf hedefi üzerinde çalışılıyor. Macron, gerektiğinde balıkçılar, çiftçiler ve yakıta yoğun bağımlı sektörlere yönelik hedefli yardımların uyarlanabileceğini, yoğun araç kullanan yaklaşık 3 milyon kişiyi kapsayacak destek mekanizmasının ele alınacağını ifade etti.

Fiyat artışlarının iç politika değil uluslararası koşulların sonucu olduğunu belirten Macron, gösterilerin "her zaman meşru" olduğunu söyleyerek halka birlik çağrısında bulundu: "İçinden geçtiğimiz durum ciddi. Uluslararası durum ve maruz kaldığımız savaşların sonuçları nedeniyle ciddi." Son olarak, Paris'in kısa vadede kritik altyapıları koruma ve enerji arzını güvence altına alma, uzun vadede ise Fransa ve Avrupa'nın dış enerji bağımlılığını azaltma hedefleriyle hareket edeceği vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın son haftalarda Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidinin yoğunlaştığını belirterek, kritik altyapıların dron ve siber saldırılara karşı korunması için yeni bir plan hazırlanacağını açıkladı.