Macron'dan kızıldeniz hamlesi: yanbu tesisini korumak için asker ve savunma sistemleri gönderilecek

macron’un Elysee röportajında ilan ettiği destek:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı’ndan yayınlanan özel röportajında Kızıldeniz’deki Yanbu enerji tesisinin korunması amacıyla Suudi Arabistan’a asker, radar ve savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı. Macron, bu tedbirlerin amacının herhangi bir çatışmaya katılmak değil, tesisin güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Yanbu’nun Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan enerji ihracatına imkan veren stratejik bir nokta olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bölgedeki risklere karşı uluslararası ve bölgesel koordinasyonun önemine işaret etti.

rusya-ukrayna savaşı ve avrupa güvenliği değerlendirmesi:

Macron, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı güvenlik ortamının giderek daha gergin hale geldiğini belirtti. Almanya’daki Leipzig havalimanına yönelik saldırı girişimine atıfla, Avrupa’da düşmanca eylemlerin arttığını söyledi ve benzer risklerin Fransa için de mevcut olduğunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı, Moskova kaynaklı tehdidin yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı kalmadığını; dezenformasyon ve siber saldırıların uzun süredir Fransa’nın hedefi olduğunu ve son dönemde yoğunlaştığını ifade etti. Fransa’nın bu tehditlere karşı hazırlıklarını artırdığı, İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in bölge valilerini topladığı ve kritik altyapıların korunmasına yönelik bölge bazlı hazırlıklar yapıldığı bilgisini paylaştı.

rusya’nın asker kayıpları ve olası seferberlik:

Macron, istihbarat paylaşımlarına dayanarak Rusya’nın Şubat 2022’den bu yana ölü ve yaralı olmak üzere toplam 1.2 milyon asker kaybettiğini ileri sürdü. Ayrıca yaklaşık 300 bin kişilik yeni bir seferberlik senaryosunun "inandırıcı" olduğunu, Rus ordusunun mevcut ilerleme hızıyla Donbass’ın geri kalanını ele geçirmesinin yaklaşık 1.5 ila 2 yıl alabileceğini değerlendirdi.

enerji arzı, fiyatlar ve diplomatik girişimler:

Macron, Fransa’daki akaryakıt fiyat artışında Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının etkisi olmakla birlikte asıl belirleyici unsurun Orta Doğu’daki gerginlik ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kriz olduğunu söyledi. Enerji arz güvenliğini sağlamak için diplomatik çabaların sürdüğünü ve kıtlığı önlemek adına her türlü önlemin alındığını vurguladı.

Fransa’nın doğal gaz depolarının önümüzdeki haftalarda Avrupa hedefleri doğrultusunda yaklaşık %80 doluluk seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirten Macron, G7 dönem başkanlığı dolayısıyla stratejik petrol rezervlerinin koordineli şekilde piyasaya sürülmesinin değerlendirilebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel ihracatıyla ilgili belirsizlikler hakkında ise "Donald Trump söz konusu olduğunda hiçbir zaman garanti yok" dedi.

fiyat baskısına karşı mali önlemler:

Macron, akaryakıt fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için vergileri düşürmeden önce piyasa fiyatlarının düşürülmesini önceliklendirdiklerini belirtti. Litre başına 20 cent vergi indirimine ilişkin olarak bunun kamu maliyesine bir ayda yaklaşık 1 milyar Euroya mal olacağını söyledi ve gerekli görülmesi halinde başka seçeneklerin de değerlendirileceğini ekledi. Ayrıca TotalEnergies’e, uluslararası fiyat artışlarından Fransız tüketiciler üzerinden aşırı kâr elde etmemesi çağrısında bulundu.

bütçe, toplumsal tepkiler ve siyasi duruş:

Covid-19 dönemindeki geniş kapsamlı devlet desteklerini savunan Macron, kamu borcundaki artışı bu bağlamda değerlendirdi ve bu politikadan pişman olmadığını ifade etti. Son 10 yılda yapılan ek harcamaların dağılımına ilişkin açıklamasında, kaynakların bir kısmının krizlerden korunmaya, bir kısmının ülkenin geleceğine ayırıldığını söyledi; emeklilik reformu gibi alanlarda yeterince hızlı ilerlenememesini kabul etti.

Macron, 2027 bütçesinin kamu maliyesini kontrol altına almak için gerekli olduğunu belirterek devlet, yerel yönetimler, sosyal güvenlik sistemi, şirketler ve hanehalklarının katkısının önemine dikkat çekti. Erken seçim çağrılarını reddederek, mevcut uluslararası krizler ve ekonomik baskılar altında siyasi istikrarsızlığın olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu ve önceliğinin görevini yerine getirmek olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan enerji ihracatına imkan sağlayan Kızıldeniz'deki Yanbu tesisini korumaya yardımcı olmak amacıyla Suudi Arabistan'a asker ve savunma sistemleri göndereceklerini açıkladı.