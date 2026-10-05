Madencinin oğluna formayla destek: Galatasaraylı iş adamı yadigar bir davet verdi

galatasaraylı iş adamından anlamlı destek

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeni işletmesinde 1 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçiler arasında yer alan 37 yaşındaki Kerim Ören'in 13 yaşındaki oğlu Yaşar Ören için Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan anlamlı bir destek başlattı. Babasının cenazesinde gözyaşlarıyla görüntülenen Yaşar'a yapılan jest, kısa sürede kamuoyunun da ilgisini çekti.

görüşme ve verilen sözler:

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Genel Kurul Üyesi olan Dinçer Azaphan, Yaşar ile görüntülü görüşme yaptı. Görüşmede Azaphan, Yaşar'a başsağlığı dileklerini iletti ve ailenin maddi ile manevi ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirtti. Azaphan, ayrıca Yaşar'a Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Victor Osimhen'in forması ile üzerinde Yaşar'ın isminin yazdığı bir forma ve eşofman seti göndereceğini söyledi.

özel davet: stadyumda bir maç deneyimi

İş adamı, Yaşar'ı bir Galatasaray maçını stadyumdan izlemesi için özel olarak davet etti. Küçük çocuğun en büyük hayallerinden biri, vefat eden babasıyla birlikte maça gitmekti; bu hayal babasının ani vefatıyla yarım kalmıştı. Gelen bu davetle Yaşar, babasız ve buruk da olsa söz konusu hayalini gerçekleştirme imkânı bulacak.

Yaşar, yaptığı açıklamada Dinçer Azaphan'a teşekkür ederek, "Hiç Galatasaray maçına gidemedim. Babamla maça gidecektik ancak nasip olmadı. Sonradan nasip olacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, ailenin yaşadığı kaybın duygusal boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Karakurt Mahalle Muhtarı Mehmet Eren de Azaphan'a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Olayda hayatını kaybeden 5 işçi ve yaralanan 2 işçi bilgisi, bölgedeki acının ve dayanışma çağrısının çerçevesini koruyor.

Yaşar için atılan bu adım, aileye yönelik hem somut hem de manevi destek örneği olarak değerlendiriliyor; stadyum daveti ise küçük çocuğun kaybın ardından yeniden umut bulmasını sağlayacak bir jest olarak öne çıkıyor.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MADEN GÖÇÜĞÜNDE HAYATINI KAYBEDEN 37 YAŞINDAKİ MADENCİ KERİM ÖREN'İN 13 YAŞINDAKİ OĞLU YAŞAR ÖREN'E, İŞ İNSANI VE GALATASARAYLI KONGRE ÜYESİ DİNÇER AZAPHAN'DAN ANLAMLI BİR DESTEK GELDİ. BABASININ TABUTU BAŞINDA DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞLARIYLA TÜM TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN KÜÇÜK YAŞAR'A, HAYRANI OLDUĞU VİCTOR OSİMHEN FORMASI HEDİYE EDİLEREK GALATASARAY MAÇINA DAVET EDİLDİ.