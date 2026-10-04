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Madımak'tan kolonyaya: Sivas'ta zanaatkarın yöresel denemesi

Sivas'ta madımak bitkisi, 35 yıllık kolonya ustası Turhan Toka tarafından kurutulup esanslaştırılarak kolonyaya dönüştürüldü; ürün yerel halktan olumlu dönüş alıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Madımak'tan kolonyaya: Sivas'ta zanaatkarın yöresel denemesi

Sivas'ta madımaktan kolonya üretildi

Sivas'ın mutfağından türkülere uzanan bitkisi madımak, bu kez kalorisi değil kokusuyla konuşuluyor. Daha önce madımak dondurmasıyla adından söz ettiren bitki, Zanaatkarlar Çarşısı'nda 35 yıllık kolonya ustası Turhan Toka tarafından esans hâline getirilerek kolonyaya dönüştürüldü.

Üretim süreci ve ustanın yaklaşımı:

Toka, çalışmasının başlangıcını şehirdeki ve köylerdeki madımak teminiyle anlattı. "Köylerden toplayarak ve sebze halinden madımak alarak kurutulmuş halinden esans üretildi" sözleriyle süreci özetleyen usta, birkaç deneme sonrası istediği ölçü ve yoğunluğu yakaladığını belirtti. Üretimde kurutulmuş madımaktan esans çıkarıldı, ardından etkili bir koku oluşturularak kolonya formuna sokuldu.

Hedef ve halkın tepkisi:

Toka, Sivas'ı temsil edecek kendine has bir kolonya sunma düşüncesiyle yola çıktığını söyledi: "Madımak bizim güzel bir yemeğimizdir, ben de birkaç yıldır bunun üzerinde bir ARGE yaptım." Usta, Mardin, Şanlıurfa, Kastamonu, Balıkesir gibi illerde gördüğü yöresel kolonyaların ilham verdiğini ve Sivas'ın da madımakla anılmasını istediğini ifade etti.

İlk tepkiler olumlu oldu. Ziyaretçiler, kolonyanın madımak kokusuna olabildiğince yakın olduğunu belirtirken, Hacı Yasak adlı bir vatandaş da çalışmayı "medarıiftiharımız olan madımak yemeğinin kolonya kokusunu almak bize büyük bir mutluluk verdi" sözleriyle değerlendirdi. Toka, ürünün rağbet gördüğünü ve gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Bu adım, madımak bitkisinin Sivas'taki kültürel ve gastronomik yerini farklı bir alana taşıdı; bitkinin hem sofralarda hem de günlük yaşamda iz bırakacak bir kokuyla anılması hedefleniyor.

SİVAS&#039;TA DAHA ÖNCE BİR İŞLETME TARAFINDAN DONDURMASI YAPILAN VE BÜYÜK BEĞENİ ALAN MADIMAK BİTKİSİ...

SİVAS'TA DAHA ÖNCE BİR İŞLETME TARAFINDAN DONDURMASI YAPILAN VE BÜYÜK BEĞENİ ALAN MADIMAK BİTKİSİ, ŞİMDİ DE SİVAS ZANAATKARLAR ÇARŞISI ESNAFI TURHAN TOKA TARAFINDAN KOLONYA HALİNE GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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