Mağara yürüyüşü çamurla kapandı: Gökgöl ziyaretleri geçici durdu

Mağara yürüyüşü çamurla kapandı

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışların ardından Gökgöl Mağarası içindeki derenin yükselmesi sonucu mağara içi balçık ve suyla doldu. Ziyaretçilerin kullandığı geçiş güzergahları yoğun çamurla kaplanınca, güvenlik ve ulaşım açısından mağaraya girişler geçici olarak durduruldu.

Karayolu kenarında yer alan ve jeolojik değeri yüksek olan mağara, 350 milyon yıllık bir oluşum olup toplam uzunluğu 3 bin 350 metre olarak kayıtlarda bulunuyor. Mevcut düzenlemeyle halka açık olan bölümden 875 metrelik bir yürüyüş güzergâhı ziyaretlere sunuluyordu.

Temizlik çalışmaları ve geçici tedbir:

İl Özel İdaresi ekipleri, suların çekilmesinin ardından mağara içindeki çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler ilk etapta yürüyüş güzergahındaki balçığı temizleyerek, güvenli bir dolaşım alanı oluşturmayı hedefliyor. Bu nedenle ziyaretçi girişleri, temizlik tamamlanana kadar kısıtlandı.

Yeniden açılma beklentisi:

Yetkililer, temizlik çalışmalarının süratle ilerlediğini ve su ile çamurun temizlenmesinin ardından mağaranın kısa süre içinde yeniden ziyarete açılacağı bilgisini verdi. Ziyaret planı olanlar için yetkililerin duyuruları takip edilmesi öneriliyor.

ZONGULDAK’TA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SONRASI İÇERİSİNDEKİ DERENİN YÜKSELMESİ SEBEBİYLE ÇAMUR VE SU İLE DOLAN GÖKGÖL MAĞARASI’NDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.