olay yeri ve yürütülen çalışmalar:

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi sınırlarındaki bir mağarada, yetkililer tarafından çok sayıda kafatası ve kemik tespit edildi. Buluntu üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde jandarma ile AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin mağarada yürüttüğü titiz çalışmayla bulunan kemik ve kafatası parçaları, savcılık denetiminde dikkatle çıkarıldı. Yapılan işlem sırasında kamu güvenliğini ve delil bütünlüğünü korumaya yönelik prosedürler uygulandı.

adli inceleme ve beklenen sonuçlar:

Mağaradan çıkarılan parçalar, ayrıntılı tıbbi ve adli inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yetkililer, kemiklerin kimlere ait olduğunun ve kaç yıllık olduğunun ancak kapsamlı adli tıp analizleri sonucunda netlik kazanacağını belirtti.

Soruşturma sürecinde elde edilen bulguların raporlanması ve kimliklendirme çalışmaları, savcılığın koordinasyonunda ilerleyecek. Kamuoyuna yapılacak bilgilendirmeler, adli tıp raporlarının sonuçlanmasının ardından yapılacak açıklamalara dayandırılacak.

DİYARBAKIR’DA BİR MAĞARADA BULUNAN KAFATASI VE KEMİKLER İNCELENMEK ÜZERE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ