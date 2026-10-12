Mağdurlara hızlı yardım ve bir yıllık konut sözü: Maltepe'de süreç nasıl ilerleyecek

valilik ve bakanlıktan ortak açıklama:

İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 8 Ekim'de Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi sonrası tahliye edilen binaların hak sahipleriyle Maltepe Kaymakamlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu, mağdur vatandaşlara yapılacak nakdi yardımlar ve bölgede planlanan kentsel dönüşüm adımları ele alındı.

Vali Gül, olayda yaşamını yitiren 5 kişinin anısına başsağlığı dileyerek, yaralanan 11 vatandaş için acil şifalar diledi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda başlatıldığını ve yaklaşık 24 saat içinde sonlandırıldığını belirtti. Bölgede hayatın devam ettiğini vurgulayan Gül, çökme sonucu oluşan acil ihtiyaçlar için AFAD ve Valilik tarafından toplam 9 milyon Türk Lirası ödeneğin aktarılacağını açıkladı.

acil yardım ve lojistik destek:

Valilik yetkilileri, Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonuyla ilgili bakanlık ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi. Tahliye edilen vatandaşların günlük ihtiyaçlarının Valilik tarafından karşılandığı, ayrıca bölgeye kısa sürede ek destek sağlanacağı belirtildi. Yetkililer, mağdurların koşullarının takip edildiğini ve defin süreçleriyle ailelere gereken desteğin verildiğini kaydetti.

kentsel dönüşüm ve alternatifler:

Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, çökme sonrası çevredeki 5 binanın tedbiren boşaltıldığını, ayakta kalan yapılara ilişkin risk analizleri yapıldığını ifade etti. Kardeşler Apartmanı'ndaki yıkımı da kapsayan daha geniş bir projeye bütüncül yaklaşımla müdahale edileceği, vatandaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda bazı kalıcı iskan alternatiflerinin sunulduğu açıklandı. Bunlar arasında 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında 1 milyon 875 bin lira destekle vatandaşların kendi yüklenicileriyle konut inşa etme imkânı ile devlet eliyle kısa sürede projeyi hayata geçirme seçeneği bulunuyor.

Bakanlık, vatandaşların beklentisini dikkate alarak proje seçeneklerinden birini tercih etme imkânı sunacağını; devlet eliyle yürütülecek proje seçeneğinin 1 yıl içinde tamamlanıp teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Diğer bir alternatif olarak Maltepe Esenkent'te hazır durumda bulunan dairelerin teklif edildiği, vatandaşların tercihine göre ilerleme sağlanacağı vurgulandı. Bugünden itibaren taleplerin alınacağı bir Kentsel Dönüşüm Ofisi fiilen hizmete başladı.

inceleme ve teknik süreç:

Bakan Yardımcısı Bulut, tahliye edilen binalarda ruhsat ve kaçak kat iddialarıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü, karot örnekleri alınarak projeler ile mevcut durumun karşılaştırılacağını açıkladı. İncelemeler sonucunda binaların sağlamlığı tespit edilirse vatandaşların tekrar oturmasına izin verilecek; aksi takdirde yıkım kararı alınacağı belirtildi.

Vatandaşlara çağrı yapan Bulut, binalarında risk görenlerin İl Müdürlüklerine başvurarak detaylı inceleme talep etmelerini rica etti. Ayrıca ruhsatsız tadilat veya teşebbüs durumları varsa bunların bildirilmesini istedi. Yetkililer, İstanbul genelinde yürütülen dönüşüm çalışmalarına ve sağlanan desteklere dikkat çekerek, söz konusu desteğin Cumhurbaşkanı kararıyla bir yıl daha uzatıldığını hatırlattı.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin Valilik ve Bakanlıktan ortak açıklama:"Acil yardım aktarılacak, 1 yılda yeni konutlar teslim edilecek"