Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 16:50

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ilk bulguları:

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız beden, gerekli işlemlerin ardından hastane morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerine intikal eden emniyet birimleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri, tanık ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarını değerlendirerek kazanın nedenini aydınlatmaya çalışıyor.

Polis tarafından yürütülen soruşturma sürüyor; olay yerinde yapılan rutin işlemler tamamlandı ve deliller toplandı.

DİYARBAKIR&#039;IN KAYAPINAR İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU...

DİYARBAKIR'IN KAYAPINAR İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Komşuların ihbarı evdeki ölümü ortaya çıkardı
images

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı
images

Batman'da spor salonunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişi içeride kaldı
images

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 16 bin 865 sentetik ecza ele geçiri...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı

Köşk kent meydanında 30 Ağustos coşkusu halkın katılımıyla kutlandı

Zafer Bayramı etabını da alarak Tour of Samsun'u dört etapta kazanan Ramazan Yılmaz

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor