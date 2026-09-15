Mahalle arasında gözcülük yapan ayı ile ağır adımlarla gelen arkadaşı görüntülendi

Mahalle arasında ilerleyen iki ayı:

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde mahalle içine kadar inen 2 boz ayı sokaklarda görüldü. Vatandaşlar, iri cüsseli hayvanlardan birinin önde ilerleyip çevreyi izlemesi, diğerinin birkaç metre geriden ağır adımlarla ve sallana sallana gelmesi anlarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde dikkat çeken davranışlar:

Kayıtlarda ayıların herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden sakin bir biçimde mahalleden geçtikleri görülüyor. Önde yürüyen ayının çevreyi kontrol edercesine ilerlemesi, arkadaki ayının ise daha yavaş ve dengeli bir yürüyüş sergilemesi izleyenlerin dikkatini çekti.

Yaban hayatı ve yerleşim ilişkisi:

Mahallede görüntülenen bu iki boz ayı, Sarıkamış'ta yaban hayatının yerleşim alanlarına yakın hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. O anları kaydeden vatandaşların görüntüleri, bölgedeki hayvan hareketliliğinin sosyal yaşamla çakıştığına dair somut bir örnek oluşturuyor.

KARS’TA BOZ AYILAR MAHALLE ARALARINDA CİRİT ATTI! BİRİ GÖZCÜ, DİĞERİ PEŞİNDEN SALLANA SALLANA İLERLEDİ(İHA-KARS)