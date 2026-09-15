Dolar 48,6363 +0,03%
Euro 56,1110 -0,05%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.771,41 -0,49%
EUR/USD 1,1533 -0,21%
Brent Petrol 107,25 +1,49%
--°

Mahalle arasında gözcülük yapan ayı ile ağır adımlarla gelen arkadaşı görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki boz ayı akşamüstü mahalle sokaklarında görüntülendi; biri önde gözcülük yaparken diğeri geriden ağır adımlarla ilerledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mahalle arasında gözcülük yapan ayı ile ağır adımlarla gelen arkadaşı görüntülendi

Mahalle arasında ilerleyen iki ayı:

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde mahalle içine kadar inen 2 boz ayı sokaklarda görüldü. Vatandaşlar, iri cüsseli hayvanlardan birinin önde ilerleyip çevreyi izlemesi, diğerinin birkaç metre geriden ağır adımlarla ve sallana sallana gelmesi anlarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntülerde dikkat çeken davranışlar:

Kayıtlarda ayıların herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden sakin bir biçimde mahalleden geçtikleri görülüyor. Önde yürüyen ayının çevreyi kontrol edercesine ilerlemesi, arkadaki ayının ise daha yavaş ve dengeli bir yürüyüş sergilemesi izleyenlerin dikkatini çekti.

Yaban hayatı ve yerleşim ilişkisi:

Mahallede görüntülenen bu iki boz ayı, Sarıkamış'ta yaban hayatının yerleşim alanlarına yakın hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. O anları kaydeden vatandaşların görüntüleri, bölgedeki hayvan hareketliliğinin sosyal yaşamla çakıştığına dair somut bir örnek oluşturuyor.

KARS’TA BOZ AYILAR MAHALLE ARALARINDA CİRİT ATTI! BİRİ GÖZCÜ, DİĞERİ PEŞİNDEN SALLANA SALLANA...

KARS’TA BOZ AYILAR MAHALLE ARALARINDA CİRİT ATTI! BİRİ GÖZCÜ, DİĞERİ PEŞİNDEN SALLANA SALLANA İLERLEDİ(İHA-KARS)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum’da yer çekimini sorgulatan yol: motor kapalıyken bile araçlar yokuşa çık...
images

Karçal Dağı'nın 3 bin 428 metrelik zirvesi dronla ayrıntılı şekilde görüntülendi
images

Kemah'ta Sultan Melik Türbesi restorasyonuyla geçmişe özenli dokunuş
images

Karçal zirvesi drone ile keşfedildi: sis denizi ve kayalıklar büyüledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul merkezli soruşturma genişledi: 11 ilde 39 gözaltı

Okul çevrelerinde ve servislerde kapsamlı güvenlik denetimi

Bayrampaşa'da araçta 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi, dört şüpheli gözaltına alındı

Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi