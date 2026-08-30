Mahalle dayanışmasını güçlendirmek için 27 gönüllü yemin etti

Menteşe'de 27 mahalle afet gönüllüsü göreve başladı

Menteşe Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında eğitimlerini tamamlayan 27 yeni Mahalle Afet Gönüllüsü düzenlenen yemin töreniyle sertifikalarını aldı. Programın temel hedefi, afet ve acil durumlara karşı mahalle bazında hazırlık ve dayanışma kapasitesini artırmak olarak açıklandı.

Eğitimin kapsamı ve törene katılanlar:

Törene, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, İtfaiye Şube Müdürü Mahmut Kaya ve AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Fatih Kutlu katıldı. Menteşe Belediyesi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen programda gönüllülere afet bilinci, acil müdahale ve dayanışma konularında eğitim verildi ve başarılı olanlar sertifika almaya hak kazandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras törende yaptığı konuşmada, "Afetler hayatımızın bir gerçeği ancak onlara karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuz tamamen bizim elimizde" diyerek, hazırlığın önemine vurgu yaptı. Başkan Köksal Aras, tören vesilesiyle yeni gönüllülere başarı dileklerini iletti.

Gönüllülerin rolü ve teşekkür:

Gönüllülere yemin töreninde sertifikaları takdim edilirken, katılımcılar kent, mahalle ve vatandaşlar için önemli bir sorumluluk üstlendiklerine dikkat çekildi. Başkan Köksal Aras, "Şehrimiz, komşularımız ve sevdiklerimiz için elini taşın altına koyma cesareti gösteren, sorumluluk almaktan çekinmeyen tüm gönüllülerimize" teşekkür etti.

Ayrıca süreçte destek veren kurumlar arasında MAG-AMEDER Muğla İl Temsilcisi Barış Muştu ve diğer paydaşlara özel teşekkürler iletildi. Program, Mahalle Afet Gönüllülerine sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Gerçekleştirilen tören ve eğitimlerle Menteşe'de mahallelerin afetlere karşı kolektif hazırlık düzeyinin artırılması ve olası acil durumlarda hızlı, koordineli müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MENTEŞE’DE AFETLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ BİR KENT OLUŞTURULMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 27 YENİ MAHALLE AFET GÖNÜLLÜSÜ, DÜZENLENEN YEMİN TÖRENİNDE SERTİFİKALARINI ALDI.