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Mahalle el ele verdi: Kaptan Dede Türbesi yenilendi

Burhaniye Geriş Mahallesi sakinlerinin imece çalışmasıyla Kaptan Dede Türbesi tamir edilip boyandı; türbe daha temiz ve bakımlı hale geldi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Mahalle el ele verdi: Kaptan Dede Türbesi yenilendi

Kaptan Dede Türbesi'nde yenileme çalışmaları tamamlandı

Burhaniye ilçesinin Geriş Mahallesi Hamdi Bey Caddesi'nde yer alan ve halk arasında Kaptan Dede Türbesi olarak bilinen yapı, mahalle halkının katılımıyla yürütülen imece çalışmasıyla yenilendi.

Yapılan çalışmaların kapsamı:

Türbenin gerekli tamir ve onarımları gerçekleştirildi; dış cephe ve iç kısımlarda boya ve badana işleri tamamlandı. Uygulanan bakım sayesinde türbe daha temiz ve bakımlı bir görünüme kavuştu.

Mahalle dayanışması ön plana çıktı:

Yenileme sürecinde Geriş Mahallesi sakinlerinin gösterdiği imece ve dayanışma, çalışmaya ayrı bir anlam kattı. Komşular ortak bir manevi değere sahip çıkarak el ele verdi ve mahalle kültürüne dair örnek bir çalışma sergilendi.

Çalışmalara katkı sunan mahalle sakinleri ve emeği geçen herkese teşekkür edildi; türbenin korunması ve bakımının sürdürülebilirliği için yerel katılımın önemi vurgulandı.

KAPTAN DEDE TÜRBESİ

KAPTAN DEDE TÜRBESİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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