Sancaktepe Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri kapsamında kazananlar açıklandı. Yarışmada, belediyelerin kent yaşamına değer katan yenilikçi projeleri değerlendirildi ve Sancaktepe Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği Mahalle Evleri projesiyle Sosyal Hizmetler kategorisinde ödüle layık görüldü. Jüri değerlendirmesinde projenin komşuluk kültürünü güçlendirme hedefi ile vatandaşların özel anlarında yanında olma yaklaşımı öne çıktı.

Projenin yapısı ve yaygınlığı:

Sancaktepe Belediyesi tarafından kısa sürede hayata geçirilen Mahalle Evleri, şu an ilçe genelinde 4 farklı noktada hizmet veriyor. Her merkez; çok amaçlı salon, taziye alanı ve mutfak bölümlerini barındıran modern ve işlevsel bir mekân olarak dizayn edildi. Belediyenin açıklamasına göre yakında 5. Mahalle Evi de Sancaktepe'nin hizmetine açılacak, böylece hizmet ağı daha da genişleyecek.

Hizmet kapsamı ve erişim:

Mahalle Evleri, sosyal belediyecilik anlayışının uygulamadaki örneklerinden biri olarak; düğün, nişan, kına ve şenlik gibi mutlu günlerin yanı sıra taziye kabulleri için de kullanılabiliyor. Ayrıca merkezler konferans, okul panelleri ve benzeri kültürel ile eğitici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tüm bu hizmetler Sancaktepelilere tamamen ücretsiz sunuluyor, bu da projenin sosyal yardım ve dayanışma yönünü güçlendiriyor.

Altın Karınca Ödülleri 2026 değerlendirmesinde; Afet ve Risk Yönetimi, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kurumsal Gelişim ve Yönetişim, Kültür-Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme ile Yerel Kalkınma olmak üzere 10 farklı kategori yer aldı. Sancaktepe'nin Mahalle Evleri projesi, sosyal hizmetler alanındaki kapsayıcı yaklaşımıyla jüri tarafından takdir edildi.

Belediyenin uygulaması, yerel düzeyde hem sosyal destek mekanizmalarını güçlendiren hem de kamusal alan kullanımını çoğaltan bir model olarak yorumlanıyor. Mahalle Evleri'nin ücretsiz ve çok amaçlı yapısı, özellikle toplumun bir araya gelmesine, dayanışma ağlarının güçlenmesine ve yerel etkinliklerin erişilebilirliğinin artmasına katkı sağlıyor.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ, İLÇEYE KAZANDIRDIĞI MAHALLE EVLERİ PROJESİ İLE SOSYAL HİZMETLER KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.