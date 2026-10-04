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Mahalle için ördü, dükkan açtı: amigurumiden esnaflığa uzanan yol

Amigurumiden esnaflığa geçen Güler Kiremitçi, mahallede başladığı örgü oyuncakları 3,5 yıldır Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda hem üretiyor hem satıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalle için ördü, dükkan açtı: amigurumiden esnaflığa uzanan yol

Mahalleye hediye olarak başlayan uğraş, kazanca dönüştü:

Düzce'de sık iğne tekniğiyle içi doldurulmuş oyuncak bebekler üreten Güler Kiremitçi, mahalledeki çocuklara hediye etmek için başladığı amigurumiyi zamanla mesleğe dönüştürdü. Emekliliğin ardından boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla başladığı el işi, kısa sürede bir hobi olmaktan çıkıp düzenli bir üretim sürecine evrildi.

Kiremitçi, üretim ve satışını yaklaşık 3,5 yıldır Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı'nda sürdürüyor. İlk başta yalnızca zaman geçirmek ve sevdiklerini mutlu etmek için eline tığ aldığını söyleyen Kiremitçi, ilerleyen dönemlerde işin kendisine keyif verdiğini ve dükkan açma kararını bu keyfin tetiklediğini anlatıyor.

İlham, el becerisi ve dönüşüm:

Kiremitçi, el işlerine olan merakını "Bu merak el becerimden kaynaklanıyor. Emekli olunca, evde kalınca, çocuklarımızı da büyütüp üniversiteye gönderince boş zamanlarımızı değerlendirmek için böyle bir çalışmaya başladım" sözleriyle özetliyor. Başlangıçta hastasıyla vakit geçirmek için yaptığı iş, zamanla hem üretim kapasitesini hem de satışını artırdığı bir uğraşa dönüştü.

Üretilen oyuncakların tamamı sık iğne tekniğiyle hazırlanıyor; her parça el emeğiyle dokunuyor, içi dolduruluyor ve pazarda sergileniyor. Kiremitçi, hobinin disipline dönüşmesiyle birlikte müşteri ilişkileri ve iş yönetimi gibi yeni beceriler de edindiğini belirtiyor.

Mahalle pazarı: ticaretin ötesinde dayanışma ve tanıtım:

Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı, Kiremitçi için yalnızca bir satış alanı değil, aynı zamanda üretim yapan kadınlar için bir buluşma ve dayanışma noktası oldu. Kiremitçi, "Burada hepimiz üretim yapan kadınlarız. Sosyalleşme imkanımız da oluyor. Bizim için hobinin ötesinde kültürel olarak hepimize dayanışma oldu" diyerek pazarın sosyal boyutunu vurguluyor.

Pazarın coğrafi çekiciliği ve ziyaretçi potansiyeli de üreticilerin motivasyonunu artırıyor. Kiremitçi, Düzce, Zonguldak, Ereğli, Ankara, İstanbul, Bursa gibi şehirlerden gelenlerin olduğunu belirterek, amaçlarının sadece ürün satmak olmadığını, Akçakoca ve Tarihi Mahalle Pazarı'nın tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade ediyor. Pandemi sonrası pazarın kendilerine moral verdiğini ve sosyalleşme imkanı sunduğunu ekliyor: "Pandemiden sonra burası bize ilaç gibi geldi."

Güler Kiremitçi'nin hikâyesi, küçük bir hediye niyetinin nasıl sürdürülebilir bir işe dönüştüğünün örneğini sunuyor; yerel üretimin, kadın dayanışmasının ve kültürel tanıtımın kesiştiği bir uğraş olarak pazarda yaşam buluyor.

SIK İĞNE TEKNİĞİYLE İÇİ DOLDURULMUŞ OYUNCAKLAR ÜRETEN GÜLER KİREMİTÇİ, MAHALLEDEKİ ÇOCUKLARA...

SIK İĞNE TEKNİĞİYLE İÇİ DOLDURULMUŞ OYUNCAKLAR ÜRETEN GÜLER KİREMİTÇİ, MAHALLEDEKİ ÇOCUKLARA HEDİYE HAZIRLAMAK İÇİN BAŞLADIĞI AMİGURUMİYİ ZAMANLA MESLEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ. KİREMİTÇİ, YAKLAŞIK 3,5 YILDIR AKÇAKOCA TARİHİ MAHALLE PAZARI’NDA ÜRETİM VE SATIŞ YAPIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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