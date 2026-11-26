Pelitözü Mahalle Kahvesi'nde buluşma

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pelitözü Mahalle Kahvesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, günlük yaşam ve yerel ihtiyaçlara ilişkin doğrudan görüş alışverişinde bulundu.

Sohbet ve talepler:

Vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbette talep ve beklentileri dinleyen Sözer, iletilen konular hakkında mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulundu. Toplumsal öncelikler ve hizmet talepleri konuşulurken katılımcıların önerileri not edildi.

Vali'nin açıklaması:

Hemşerilerimizle bir araya gelerek onların talep ve önerilerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak Bilecik’imizin her köşesinde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi.

Ziyaret, yerel yönetimle vatandaş arasında doğrudan iletişim kurma amacı taşıdı ve yetkililerin sahadan gelen geri bildirimleri değerlendirme kararlılığını yeniden ortaya koydu.

VALİ SÖZER MAHALLE KAHVESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU