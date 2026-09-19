Mahalle mahalle dinlenecek: İstanbul’da yeni iletişim haritası hazırlanıyor

AK Parti İstanbul'da mahalle odaklı saha çalışması start aldı

AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanlığı, şehrin iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan yeni bir saha programı başlattı. Çalışma, ilçelerin kendi dinamikleri ve mahallelerin özgün gündemleri dikkate alınarak iletişim stratejilerinin yerelde şekillendirilmesini hedefliyor. Programın ilk durağı Zeytinburnu oldu.

Toplantının içeriği:

Zeytinburnu'nda yapılan ilk oturuma katılım, ilçe ve mahalle teşkilatlarının birlikte çalışacağı bir yaklaşımı işaret etti. Toplantıda yer alan isimler arasında Abdullah Arıdoru (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı), Çetin Akgül (AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı), Mustafa Yalçınkaya (AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı), Ümit Sanlav (AK Parti İstanbul Dijital İletişim Koordinatörü), Burak Öztürk (AK Parti İstanbul Haber Koordinatörü) ve Cengiz Kaçar (AK Parti Zeytinburnu Tanıtım ve Medya Başkanı) ile teşkilat mensupları yer aldı.

Amaç ve yöntem:

Programın öncelikli hedefi, her ilçenin iletişim faaliyetlerini, yerel gündemini, ihtiyaçlarını ve sahadaki imkânlarını kendi bağlamında değerlendirmek. Bu çerçevede ilçe ve mahalle teşkilatları, ortak masada buluşup yerel veri ve tecrübeleri paylaşacak. Abdullah Arıdoru sürecin yönünü şu sözlerle özetledi: 'İlçenin iletişim röntgenini çekeceğiz.'

Çalışma, haber üretiminden sosyal medya iletişimine, mahallelerdeki iletişim ağlarının güçlendirilmesinden yerel sorunların tespitine kadar uzanan başlıklarda somut yol haritaları oluşturmayı amaçlıyor. Arıdoru, her ilçenin farklı dinamikleri olduğunu vurgulayarak, 'Her ilçeyi kendi hikâyesi, gündemi ve ihtiyaçlarıyla ele alacağız' ifadesini kullandı.

Programın Zeytinburnu ile başlaması, saha buluşmalarının ilçe teşkilatlarıyla doğrudan diyalog içinde yürütüleceğinin işareti sayılıyor. Yetkililer, elde edilecek saha verileriyle İstanbul genelinde daha koordineli ve etkili bir iletişim ağı kurulacağını belirtiyor. Arıdoru son olarak, 'Bismillah diyerek başlıyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde buluşmak üzere' sözleriyle programın geniş çaplı takvime bağlı ilerleyeceğini duyurdu.

İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de benzer toplantılar düzenleyerek saha tespitlerini tamamlamayı ve ilçe özelinde uygulanacak iletişim stratejilerini oluşturmaya başlamayı planlıyor.

AK PARTİ İSTANBUL TANITIM VE MEDYA BAŞKANLIĞI, İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE MAHALLE BAZLI İLETİŞİM STRATEJİLERİ OLUŞTURMAK AMACIYLA YENİ BİR SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATTI. İLÇE VE MAHALLE TEŞKİLATLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMANIN İLK DURAĞI ZEYTİNBURNU OLDU.