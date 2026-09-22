Mahalle mahalle şefkat: PATİVET ile sokak hayvanlarına hızlı müdahale

Yıldırım'da mobil veteriner hizmeti:

Yıldırım Belediyesi, ilçede yürüttüğü yatırım ve hizmet çalışmaları arasında sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarını da öncelikli tutuyor. Belediye tarafından hayata geçirilen Gezici Mobil Sokak Aracı (PATİVET), mahallelere götürülen sağlık hizmetleriyle sokakta yaşayan hayvanların tedavi ve bakım ihtiyacını yerinde karşılıyor.

PATİVET, Veteriner İşleri Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteriyor ve yaralı, hasta ya da yardıma muhtaç hayvanların tedavilerini sağlamak üzere düzenli olarak mahallelere giriyor. Araç, her hafta farklı bir mahallede bulunarak hem rutin sağlık kontrolleri hem de ihtiyaç duyulan aşı ve tedavi uygulamalarını yapıyor.

Nasıl çalışıyor:

PATİVET ekibi, mahallede tespit edilen vakalara anında müdahale ediyor; ilk muayene, tetkik, ilaç tedavisi ve gerektiğinde nakil işlemlerini gerçekleştiriyor. Sistemli saha çalışması sayesinde sokakta yaşama tutunmuş hayvanların sağlık sorunlarına hızlı yanıt veriliyor ve tekrarlayan izleme programlarıyla tedavi süreçleri takip ediliyor.

Uygulamanın yerinde hizmet modeli, hayvanların bakımına dair lojistik zorlukları azaltıyor ve sahadaki ihtiyaçları hızlıca karşılayarak uzun vadeli sağlık risklerini minimize ediyor.

Elde edilen sonuçlar ve hedefler:

2025 yılında hizmete başlayan araç, bugüne kadar toplam bin 222 sahipsiz sokak hayvanının tedavi ve bakımını gerçekleştirdi. Bu rakam, mobil hizmetin sahadaki etkisini ve erişilebilirliğini ortaya koyuyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, PATİVET ziyaretinde amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Bugüne kadar sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi, aşılama ve sıcak yuvaya kavuşmaları noktasında çok önemli işler yaptık. Yaralı, hasta ya da bakıma muhtaç sahipsiz sokak hayvanlarına şefkatle yaklaşıyor, ihtiyaç duydukları her hizmeti titizlikle sunuyoruz." Başkan Yılmaz, ayrıca "Yıldırım’da her can değerlidir" anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

Belediye yetkilileri, PATİVET ile mahallelere taşınan hizmetlerin devam edeceğini; hedeflerinin Yıldırım'ı sadece yapılaşma açısından değil, insanı, doğası ve canlılarıyla birlikte yaşanabilir kılmak olduğunu belirtiyor. Böylece sokakta hayatta kalma mücadelesi veren hayvanlara daha güvenli ve sağlıklı bir ortam sunulması hedefleniyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, HAYATA GEÇİRDİĞİ GEZİCİ MOBİL SOKAK ARACI (PATİVET) İLE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINI YALNIZ BIRAKMIYOR.