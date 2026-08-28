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Mahalle muhtarlarıyla dayanışma: DPÜ'de piknik buluşması

DPÜ, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği piknikte muhtarlığın tarihî rolünü, vatandaşla yakın bağını ve üniversite iş birliğinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Mahalle muhtarlarıyla dayanışma: DPÜ'de piknik buluşması

DPÜ ev sahipliğinde muhtarlarla bir araya gelme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen piknik programı, mahalle muhtarlarını bir araya getirerek hem sosyal bir buluşma alanı sağladı hem de yerel yönetimlerle üniversite arasındaki iş birliğini öne çıkardı.

Kızıltoprak'ın vurguları:

Programda muhtarlarla konuşan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, muhtarların mahallelerin içinden çıkan ve vatandaşla doğrudan temas halinde olan kişiler olduğunu belirterek muhtarlık kurumunun önemine dikkat çekti. Kızıltoprak, muhtarların vatandaşların her türlü sorunuyla yakından ilgilendiğini ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, muhtarlığın sahadaki rolünü şu sözlerle anlattı: "Bizim gibi kamu görevlilerini uzaktan atarlar ama mahalle muhtarı her zaman mahallenin içinden. Siz muhtarlar böylesiniz. Mahallenin her derdine koşan, koşturan insanlarsınız. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e muhtarlığın tarihi işlevi:

Kızıltoprak, muhtarlık teşkilatının tarihî gelişimine dair bilgi vererek, 1827 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından ortaya çıkan asayiş sorunları nedeniyle Galata ve Eyüp gibi bölgelerde muhtarların devletin başvurduğu kişiler arasında yer aldığını aktardı. Ayrıca muhtarlık kurumunun Cumhuriyet döneminde de kanuni düzenlemelerle varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Güncel iş birlikleri ve mahallelerin desteklenmesi:

Kızıltoprak, üniversite olarak muhtarlarla yakın çalıştıklarını; ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesi, ziyaret edilmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanması gibi konularda iş birliği yürüttüklerini söyledi. Muhtarların sadece talepleri ileten kişiler olmadığını, mahallelerin gelişimine katkı sağlayan önemli aktörler olduğunu ve kamu hizmetlerinin takibinde kilit rol oynadıklarını vurguladı.

Program sırasında Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a günün anısına bir hediye takdim etti ve buluşma karşılıklı sohbetler ve değerlendirmelerle son buldu.

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK&#039;IN KONUŞMASI

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK'IN KONUŞMASI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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