Mahalle talepleri masaya yatırıldı: Dilovası'nda muhtarlarla çözüm odaklı toplantı

Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen aylık muhtarlar toplantısında ilçenin genel sorunları ve mahallelerin ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'nun yanı sıra mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürleri katıldı.

taleplerin ve sorunların değerlendirilmesi:

Toplantıda muhtarların mahalleleriyle ilgili talep, öneri ve sorunları tek tek dinlendi. Başkan Ömeroğlu, ilgili birim müdürlerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çözüm bekleyen konuların kısa sürede sonuçlandırılması için gerekli talimatları verdi. Belediye ve muhtarlıklar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi toplantının öncelikli başlıkları arasında yer aldı.

yerel iletişim ve sürekli görüşme vurgusu:

Başkan Ömeroğlu, muhtarlarla yalnızca aylık toplantılarda değil, her fırsatta bir araya geldiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Muhtarlarımız, mahallelerimizde vatandaşlarımızla belediyemiz arasında önemli bir köprü vazifesi üstleniyor. Bizler de sadece aylık toplantılarımızda değil, haftanın hemen her günü fırsat buldukça muhtarlarımızla görüşüyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve hemşehrilerimizin taleplerini değerlendiriyoruz".

Toplantı sırasında muhtarların yönelttiği sorulara cevap verildi, saha çalışmaları ve teknik müdürlüklerin planları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşıldı. Belediye yönetimi, gelen taleplerin önceliklendirilmesi ve takibine yönelik adımların hızlandırılacağını belirtti.

gelecek adımlar ve ortak çalışma iradesi:

Ömeroğlu, muhtarların üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekerek yerel yönetim ile muhtarlıklar arasındaki ortak akıl ile çözüm üretme yaklaşımını yineledi. Başkanın ifadeleri şu şekilde devam etti: "Muhtarlarımızın mahalleleri için ortaya koyduğu özverili gayreti ve çalışmaları çok kıymetli buluyoruz. Sorunları yerinde tespit ederek ortak akılla çözüme kavuşturmak için güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Dilovası’nı hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent hâline getireceğiz".

Karşılıklı görüş alışverişiyle yürüyen toplantıda, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları belirlendi ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Muhtarların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU, AYLIK MUHTARLAR TOPLANTISINDA MAHALLELERİN TALEPLERİNİ VE ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI MUHTARLARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRDİ.