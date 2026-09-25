Mahalle yollarına kendi imkanlarıyla yatırım: Çameli Cevizli'de yeni asfalt hizmete girdi

Cevizli Mahallesi'nde asfalt çalışmasının açılışı yapıldı

Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmasının tamamlanan bölümü, dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete sunuldu. Açılışta kurdele kesilerek yeni yol vatandaşların kullanımına açıldı.

Programa Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Cevizli Mahallesi Muhtarı Bayram Derin ve mahalle sakinleri katıldı. Törenin ardından mahalle sakinleriyle kısa sohbetler yapıldı ve yolun mahalle yaşamına katkısına vurgu yapıldı.

Çalışmanın kapsamı ve ekiplerin rolü:

Çameli Belediyesi, kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmada asfalt kamyonu, iş makineleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmalarıyla projenin tamamlanan kısmını hayata geçirdi. Belediye kaynaklarının etkin kullanımı ve ekip koordinasyonu sayesinde çalışmalar planlanan program çerçevesinde ilerliyor.

Başkanın değerlendirmesi ve yolun önemi:

Başkan Cengiz Arslan, yürütülen çalışmaları değerlendirirken, 'Kendi araçlarımız, ekipmanlarımız ve özveriyle çalışan ekiplerimizle mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer karşılıyoruz' ifadelerini kullandı. Arslan, Cevizli Mahallesi'ndeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını, belirlenen program doğrultusunda asfalt uygulamalarına devam edeceklerini belirtti ve 'Çameli'mizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz' sözleriyle projenin sürdürüleceğini vurguladı.

Açılışın ardından Başkan Arslan, çalışmaların sürdüğü diğer bölgelere giderek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yürütülen işlerle ilgili bilgi aldı. Hizmete açılan yolun Cevizli Mahallesi ve bölge sakinleri için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ÇAMELİ’NİN CEVİZLİ MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN ASFALT ÇALIŞMASININ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, MAHALLEDE ASFALT ÇALIŞMALARININ BELİRLENEN PROGRAM DOĞRULTUSUNDA DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTEREK, "ÇAMELİ’MİZİN HER NOKTASINA HİZMET GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.