Mahallede dinliyor, hızlı adımlarla çözüme yöneliyor

Beşikci mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle buluşmaları kapsamında Özgürlük, Hebilli, Esenli, Iğdır ve Yeşilova mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve şikayetleri dinledi. Ziyaretlerin amacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve belediye hizmetlerini vatandaşla birlikte şekillendirmek olarak açıklandı.

Vatandaşla doğrudan iletişim ve talepler:

Özgürlük Mahallesi buluşmasında Beşikci, mahalle sakinlerinin belediyeden beklentilerini dinledi ve bölgede yürütülen ile planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Vekili, ziyaretlerin hem mevcut hizmetleri takip etmek hem de yeni talepleri almak için önemli olduğunu belirtti. Vatandaşların yönetime katılımına verdiği önemi vurgulayarak katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Beşikci, mahalle ziyaretleri sırasında yapılan incelemeler kapsamında Özgürlük Mahallesi'nde bulunan iki taziye evini yerinde gördü ve Akdeniz genelinde 13 taziye evinde tadilat yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda saha ekiplerinin tadilat için hazırlık ve planlamalara başladığı kaydedildi.

Muhtarlar, okullar ve hızlı hizmet talimatları:

Başkan Vekili, muhtarlarla da istişarelerini sürdürdü. Çay, Çilek, Gündoğdu, Güneş, Hal, Özgürlük, Şevket Sümer ve Siteler mahalle muhtarlarıyla belediye binasında bir araya gelen Beşikci, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını dinledi ve devam eden hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yaptı. Muhtarlarla ortak akılla hareket etmenin sorun çözümündeki önemine dikkat çekildi.

Hebilli ve Esenli mahallelerindeki ziyaretlerde Beşikci, Hebilli İlkokulu ve Esenli İlkokulu öğrencileriyle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi. Bu ziyaretlerde mahalle sakinleriyle çay eşliğinde yapılan sohbetlerde planlanan projeler ve hizmet süreçleri ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

Gün içindeki Iğdır ve Yeşilova ziyaretlerinde ise vatandaşların öneri, talep ve şikayetleri tek tek alındı; Yeşilova'da aciliyet taşıyan bazı hizmetlerin kısa sürede başlatılması için belediye ekiplerine talimat verildi.

Beşikci, Akdeniz'in eksiklerinin ve çözüm yollarının vatandaşlar ve muhtarlarla birlikte tartışılarak belirlendiğini, ilçeyi birlikte güzelleştirme hedefiyle çalışmaların süreceğini söyledi.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ÖZGÜRLÜK, HEBİLLİ, ESENLİ, IĞDIR VE YEŞİLOVA MAHALLELERİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK TALEP, ÖNERİ VE ŞİKAYETLERİ DİNLEDİ.