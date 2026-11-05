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Mahallede sokak köpeklerinin saldırısı: kümeste 13 tavuk telef oldu

Tekirdağ Muratlı'da Aşağısevindikli mahallesinde başıboş köpeklerin kümese girip 13 tavuğu boğarak öldürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mahallede sokak köpeklerinin saldırısı: kümeste 13 tavuk telef oldu

Mahallede sokak köpeklerinin saldırısı: kümeste 13 tavuk telef oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesinde, bir evin bahçesinde bulunan kümese giren başıboş köpekler tavuklara saldırdı. Kümes sahiplerinin yaptığı kontrolde toplam 13 tavukun boğularak telef olduğu belirlendi.

olayın kayıtlara yansıması:

Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerin kümese girip tavuklara saldırdığı ve ardından telef olan hayvanların bir el arabasına doldurulduğu görülüyor.

mahalle sakinlerinin tepkisi ve beklentiler:

Mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin yol açtığı tehlike nedeniyle endişelerini dile getirdi ve yetkililerden önlem alınmasını istedi. Olay, yerel halkın güvenlik ve hayvan kontrolü konusundaki taleplerini yeniden öne çıkardı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER TAVUK KÜMESİNE GİRDİ. KÖPEKLERE TAVUKLARA SALDIRDI.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER TAVUK KÜMESİNE GİRDİ. KÖPEKLERE TAVUKLARA SALDIRDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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