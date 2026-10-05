Mahallede tasmasız köpeğin saldırısı: bir kişi ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesi Kargıcak Mahallesi Yıldırım Sokak'ta yaşandı. Mahalle sakinlerinden Şükrü Erdoğan, sokakta yürürken sahibinin olduğu ancak başıboş dolaştığı belirtilen bir Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Erdoğan, yere düşerek kolu ve bacağından ısırıldı; çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan, saldırı anını anlatarak, 'Çok büyük bir köpek bana doğru gelmeye başladı, beni ayağımdan yakaladı, yere yatırdı' dedi. Yere düşmesi ve köpekle mücadelesi sırasında yüzünü koruduğunu, çevredeki bazı kişiler ile bir çocuğun müdahale ettiğini aktardı. Erdoğan'ın ifadesinde, köpeğin arkadan ısırdığı ve olay sırasında çocukların da risk altında olduğu vurgulandı.

Mağdurun anlatımı ve çevresel riskler:

Erdoğan, olay öncesi karşılaştığı küçük bir çocuğa yön gösterdiğini, ardından Yıldırım Sokak yönünde ilerlerken köpeğin aniden kendisine doğru gelmeye başladığını belirtti. 'Ben geri gitsem bile yakalayacaktı beni. Ben de ileri doğru gitmeye başladım. Köpek arkama dolandı. Sahibini düşündüğüm şahsa dedim ki: ‘‘Bak, bu köpek bana saldıracak, şunu tut.’’ Zaten o zamana beni ayağımdan yakaladı, yere yatırdı beni' diye konuştu.

Erdoğan, olay sırasında aklında en çok çocuğun güvenliğinin olduğuna dikkat çekti: 'Çocuk bu tarafa geçseydi, köpek ona saldırsaydı. Yani çocuğu orada bırakıp gidemezdim ama dehşeti yaşardık.' Yaralanıp hastanede tedavi edilen Erdoğan daha sonra taburcu edildi.

Yetkili müdahalesi ve mahalle tepkisi:

Olay sonrası köpek, belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürüldü ve karantinaya alındı. Yetkililer ayrıca köpeğin sahibi hakkında adli ve idari işlemler başlattı. Mahalle muhtarı Durmuş Kara, köpeğin normalde sahibinin avlusunda tutulduğunu ancak hayvanın 3 metrelik teli atlayıp dışarı çıktığını söyledi.

Muhtarın ifadelerine göre mahallede benzer sorunlar daha önce de yaşanmış ve vatandaşların büyük çoğunluğu şikayetçi. Muhtar, 'Bu köpekler iki tane. O esnada birisi dışarı çıkmış. Sokaktan geçen öğrencilerimizin ne vatandaşlarımızın can güvenliği garanti altında değil. Bir an önce tedbir alınmasını istiyorum' dedi. Ayrıca muhtar, barınağa alınan köpeğin 10 gün sonra sahibine iade edilebileceği yönünde bilgi verildiğini belirtti; öte yandan diğer köpeğin hâlâ avluda bağlı olduğunu, güçlü yapısı nedeniyle tasmayı kırıp dışarı çıkabildiğini ekledi.

Olay, mahallede hayvan kontrolü, tasmaların denetimi ve sahiplerin sorumluluğu konularında tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerin başlattığı işlemler ve köpeğin karantina süreci, hem mağdurun durumu hem de bölge sakinlerinin güvenliği açısından takip ediliyor.

ŞÜKRÜ ERDOĞAN KÖPEK SALDIRISINDA YARALANDI