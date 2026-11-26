saha ziyaretinin amacı:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle buluşmaları kapsamında Mesir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla doğrudan iletişim kurdu. Sokak sokak ilerleyen ziyaretlerde mahalle sakinlerinin sorun, talep ve önerileri yerinde dinlendi; karşılaşılan ihtiyaçlar ilk elden değerlendirmeye alındı.

Ziyaretler sırasında vatandaşların ilgisi ve misafirperverliği dikkat çekti. Başkan Balaban, ziyaretlerin yalnızca bir program metodu olmayıp, sahadan alınan geri bildirimlerle hizmet önceliklerini belirlemeye dönük olduğunu vurguladı.

iletilen sorunlara yerinde müdahale:

Mahallede tespit edilen eksiklikler ve talepler not edildi ve çözüm süreçlerinin hızlanması için ilgili belediye birimlerine gerekli talimatlar verildi. Belediyenin merkezden kırsala uzanan çalışma yaklaşımı çerçevesinde, iletilen konuların öncelik sırasına göre ele alınacağı belirtildi.

Ziyaretler boyunca Balaban, mahalle sakinleriyle sohbet ederek günlük hayatı etkileyen altyapı, temizlik ve hizmet taleplerini dinledi. Bu tür saha temaslarının, planlanan hizmetlerin sahaya uygunluğunu test etmek ve önceliklendirmek açısından önem taşıdığı ifade edildi.

yol haritası ve sürdürülebilir iletişim:

Başkan Balaban, Yunusemre genelinde mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini ve alınan geri bildirimlere göre çözüm üretmeye devam edeceklerini aktardı. Yerinde tespit edilen hususların takibi için belediye birimleriyle koordinasyonun artırılacağı, vatandaşların taleplerinin düzenli olarak raporlanıp uygulamaya alınacağı bildirildi.

Mesir Mahallesi'ndeki toplantı, saha çalışmalarının planlama ve uygulama süreçlerindeki rolünü bir kez daha öne çıkarırken, yerel yönetimin vatandaşla doğrudan temas kurma kararlılığını da gösterdi.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA MESİR MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SORUNLARI VE TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİ. SOKAK SOKAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERLE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI TESPİT EDEN BALABAN, İLETİLEN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ BİRİMLERE TALİMAT VERDİ.