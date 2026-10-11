Mahalleler kupada buluşuyor: Cumhuriyet coşkusu sahada

Turnuva programı ve açılış:

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusunu mahallelerle buluşturmak amacıyla düzenleniyor. Turnuva 12 Ekim Pazartesi günü Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri Halı Sahası’nda başlayacak.

Açılış karşılaşması saat 19.00'da Beldibi ile Sarıana mahalleleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından muhtarların öncülüğünde oluşturulan mahalle takımları gruplarda mücadele edecek ve elemeler sonucunda finalist takımlar belirlenecek.

Yolculuk ve final hedefi:

Turnuva, mahalle gençlerine spor yapma imkânı sunmanın yanı sıra rekabet ve dayanışmayı aynı sahada buluşturmayı amaçlıyor. Takımlar şampiyonluk için kıyasıya yarışırken, maç takvimi ve eşleşmeler mahalle sokaklarındaki heyecanın turnuva sahasına taşınmasını sağlayacak. Final karşılaşması ise 28 Ekim tarihinde oynanacak.

İzleyici ve toplumsal destek çağrısı:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek Marmaris halkını karşılaşmaları izlemeye davet etti. Ünlü, Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle birlikte yaşamak istediklerini belirterek vatandaşları gençlere destek olmak ve mahalle dayanışmasına ortak olmak üzere tribünlere çağırdı.

Mahalleler arası bu organizasyon, Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberlik mesajını sahaya taşıyarak hem sportif gelişime katkı sunmayı hem de toplum içinde ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Yerel yönetimin desteklediği turnuva, mahallelerin sosyal yaşamına hareket getirecek bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

MARMARİS BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI MAHALLELER ARASI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI, 12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR.