Eskişehir'de mahalle ziyaretleri

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, saha çalışmaları kapsamında Batıkent ve Çamlıca mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti. Muhtarlar ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde yerel ihtiyaçlar ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Saha ziyaretinde konuşulanlar:

İlk görüşme Batıkent Mahalle Muhtarı Derya Can ile gerçekleşti. Burada mahallenin öncelikli ihtiyaçları ile devam eden ve planlanan belediye hizmetleri masaya yatırıldı. Ardından Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı ile bir araya gelindi ve uygulama takvimleri değerlendirildi.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim:

Ziyaretler sırasında Başkan Ünlüce mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek notlar aldı. Görüşmeler, hizmetlerin yerinde ve etkin planlanmasına temel oluşturdu.

Ünlüce saha buluşmalarının önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: "Eskişehirimizin her mahallesine en iyi hizmeti ulaştırmak için vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Nazik misafirperverlikleri için muhtarlarımıza, içten ve samimi sohbetleri için ise değerli mahalle sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Alınan talepler belediye ekipleri tarafından değerlendirilecek; önceliklendirme sonrası hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin süreç mahallelerle paylaşılacak.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE, SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BATIKENT MAHALLESİ VE ÇAMLICA MAHALLE MUHTARLIK BİNALARINI ZİYARET EDEREK MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.