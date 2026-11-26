Meclise taşınan talepler:

Bursa'nın hızla büyüyen mahallelerinden 30 Ağustos Zafer Mahallesinin yıllardır çözüm bekleyen sorunları Ankara'da masaya kondu. Mahalle Muhtarı Halil Özçoban, yaklaşık 28 bin kişinin sesi olmak için Nilüfer AK Parti İlçe Başkanı Furkan Alpaslanın desteğiyle yürütülen girişim kapsamında AK Parti Bursa milletvekilleriyle bir araya geldi ve mahallenin önceliklerini içeren kapsamlı dilekçesini sundu.

Ulaşım ve erişim:

Toplantıda ulaşım en acil sorun olarak vurgulandı. Mahalle ile şehir merkezleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının devreye girmesi istendi. Görükle Köprüsü'nün mevcut kapasitesinin yetersiz kaldığı, bu nedenle yonca tipi kavşak yapılmasının ve mahalle ile köprü arasındaki yolun çift gidiş-geliş hâline getirilmesinin gerektiği kaydedildi. Yoğun trafik nedeniyle 5 dakikalık mesafenin zaman zaman 45 dakikaya kadar uzadığına dikkat çekildi ve toplu taşıma seferlerinin artırılması talep edildi.

Altyapı, eğitim ve çevre:

Altyapı eksiklikleri nedeniyle şiddetli yağışlarda cadde ve sokakların su altında kaldığı, ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı aktarıldı. Mahalle sakinleri altyapı çalışmalarının hızla tamamlanmasını ve asfaltlanmamış yolların yenilenmesini istiyor. Eğitim ve sosyal yaşamla ilgili talepler dilekçede geniş yer buldu: yeni ilkokullar, meslek liseleri, spor salonları, futbol ve halı sahalar, parklar ile kafe ve çay bahçelerinin yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca mahallede yalnızca bir okul bulunduğu ve PTT şubesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Sağlık erişimi için mahalleden Uludağ Üniversitesi, Ali Osman Sönmez Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne doğrudan otobüs hatlarının oluşturulması talebi iletildi. Öte yandan sanayi bölgesinden yayılan kimyasal kokuların halk sağlığını tehdit ettiği belirtilerek, sorumlu işletmelerin tespit edilmesi ve gerekli çevre denetimlerinin yapılması istendi.

Toplantıda ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile Nilüfer Belediye AK Parti Meclis Başkanı Hasan Türksel, AK Parti Nilüfer İlçe Yerel Yönetimlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Servet Abık, Kenan Akdeniz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Anzelha Nazlı Tan hazır bulundu. Muhtar Özçoban, ulaşımdan altyapıya, eğitimden sosyal alanlara kadar uzanan talepleri ve mahalle sakinlerinin beklentilerini ilgili makamlara ilettiğini belirtti.

BURSA’NIN HIZLA BÜYÜYEN MAHALLELERİNDEN 30 AĞUSTOS ZAFER MAHALLESİ’NİN YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE TAŞINDI. MAHALLE MUHTARI HALİL ÖZÇOBAN, YAKLAŞIK 28 BİN KİŞİNİN SESİ OLMAK İÇİN ANKARA’YA GİDEREK MAHALLEDEKİ EKSİKLİKLERİ VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ.