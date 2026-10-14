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Mahamadou Susoho: Beşiktaş maçının hakkı beraberlikti, Göztepe'de 3 puan hedefi

Mahamadou Susoho, Beşiktaş maçının hakkının beraberlik olduğunu söyledi; Kocaelispor'un Göztepe karşısında hedefi ise taraftarı sevindirecek 3 puan.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mahamadou Susoho: Beşiktaş maçının hakkı beraberlikti, Göztepe'de 3 puan hedefi

Kocaelispor hazırlıkları Körfez Brunga Tesisleri'nde

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü saat 16.00’da sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda sakatlığı bulunan Matej Maglica takımdan ayrı bireysel çalışırken, Bruno Petković idmanda yer almadı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-siyahlıların İspanyol futbolcusu Mahamadou Susoho, geride kalan Beşiktaş karşılaşması, bireysel performansı ve hafta sonu oynanacak Göztepe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

maç değerlendirmesi:

Susoho, Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmaya dair, "Takım olarak bence çok iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Hele ki ikinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyiydik. Bunu da söylemek isterim. Elbette maçın hakkı belki de beraberlikti ama olmadı maalesef" dedi. Oyundaki bireysel performansına ve direkten dönen şutuna ilişkin ise, "Şanssız bir günüm olmuş olabilir ama devam edeceğim. Elbette o anı yakalayacağım ve bir şekilde içeri girecektir" şeklinde konuştu.

göztepe hedefi:

Form grafiğinin yükselişini teknik direktör Selçuk İnan’ın kendisine duyduğu güvene bağlayan Susoho, "Hocadan gelen güvenden kaynaklı. Onun bana olan güveninden kaynaklı olduğunu söylemek istiyorum. Günden güne de gelişiyor ve devam ediyor. Aynı şekilde iyi bir arkadaşlığımız var. Bu yalnızca tek başıma yaptığım bir şey değil, takım arkadaşlarımızla olan ilişki ve birbirimize olan güvenden de kaynaklı" ifadelerini kullandı. Haftasonu oynanacak Göztepe maçı için de Susoho, "Bu maç da tabii ki bizim için çok önemli bir maç. 3 puan almayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.

Teknik ekip, hazırlıkları eksiksiz sürdürürken sakat ve yok oyuncuların durumu maç saatine göre netlik kazanacak. Kocaelispor, evinde oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

MAHAMADOU SUSOHO AÇIKALAMALARDA BULUNDU

MAHAMADOU SUSOHO AÇIKALAMALARDA BULUNDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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