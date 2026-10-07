Mahkeme kararı: kent uzlaşısı davasında iki sanığa 6 yıl 3 ay, sekiz sanığa beraat

duruşmada kimler hazır bulundu:

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Kent uzlaşısı" davasının karar duruşmasına tutuksuz sanıklar arasında yer alan isimler hazır bulundu. Katılanlar arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kayğun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile avukatları yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da duruşmayı takip etti.

mahkeme kararının ayrıntıları:

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve duruşma tutanakları doğrultusunda bir karara vardı. Heyet, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ile Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi Bülent Kayğun hakkında beraate hükmetti.

Heyet ayrıca, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Karar, mahkeme tarafından ilgili dosya ve gerekçeye dayandırılarak açıklandı.

Verilen bu karar, davanın tarafları ve kamuoyu nezdinde dikkat çeken bir ayrışma gösterirken, mahkeme sürecinin ve gerekçeli kararın ilerleyen günlerde yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor.

‘ Kent uzlaşısı’ davasında 8 sanığa beraat, 2 sanığa 6 yıl 3 ay hapis