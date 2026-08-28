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Mahkeme kararıyla tutuklandı: MANİFEST’in menajeri Tolga Akış

MANİFEST’in menajeri Tolga Akış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; kararın ayrıntıları ve hukuki sürecin izlenmesi, yetkililerce ve avukatlarca yapılacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mahkeme kararıyla tutuklandı: MANİFEST’in menajeri Tolga Akış

MANİFEST’in menajeri Tolga Akış tutuklandı

Sanatçı MANİFEST ile yakın çalışmasıyla tanınan menajer Tolga Akış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yetkililerce yapılan işlemler sonucunda mahkeme kararıyla tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Süreç ve hukuki aşamalar:

Tutuklama kararı, şüphelinin çıkarıldığı mahkeme tarafından alındı. Bu aşamada, tutuklama kararının gerekçesi ve delillerin mahkeme tutanaklarında yer alması beklenir. Hukuki süreçte avukatların itiraz hakları bulunmakta olup, tutukluluk süresine ilişkin itirazlar ve itirazın değerlendirilmesi mahkeme tarafından yapılır.

Beklenen gelişmeler ve açıklamalar:

Olayla ilgili detayların resmi açıklamalar ve mahkeme kayıtlarıyla netleşmesi bekleniyor. Tolga Akış ve MANİFEST cephesinden veya yasal temsilcilerinden gelecek açıklamalar, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bilgi verecektir. Bundan sonraki adımların takip edilmesi, hukuki gelişmelerin kamuoyuna yansıtılması açısından önem taşıyor.

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MANİFEST'in menajeri Tolga Akış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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