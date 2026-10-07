Mahkeme motokuryenin ölümünde 7 yıl 6 ay verdi, sanık tahliye edildi

dava kararı

İstanbul Eyüpsultan'da 17 Mart'ta meydana gelen kazada motokurye Batuhan Karabulut'a çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü Uğur S. hakkındaki dava Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Mahkeme, sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğu göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmetti. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulmasına karar verildi.

sanığın savunması

Duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan tutuklu sanık Uğur S., öldürme kastı bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Sanık savunmasında, daha önce 0.54 promil alkol nedeniyle ehliyetine 6 ay el konulduğunu, şu an ehliyetinin aktif olduğunu söyledi. "Benim, kazayı önlemek için ne kadar fren yaptığım delillerde mevcuttur. Ben, bu olay nedeniyle maddi manevi yıprandım" şeklinde beyanda bulunan sanık, son sözünde beraat ve tahliye istedi.

aile ve yakınlarının tepkisi

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Karabulut ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Adliye çıkışında sanığın avukatı ile karşılaşan aile üyeleri tepki gösterdi. Anne Serap Turhal, "Mahkeme sonuçlandı, bu duruşmanın büyük ihtimalle karar aşaması olacağını biliyorduk. Ama tahliyesine karar verilmesini hiç beklemiyorduk" diyerek karara tepki gösterdi ve "Benim yavrumun kanı yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Abla Bahar Tekin ise duruşmada dinlenmediğini ve dosyadan çıkarıldığını belirterek karara tepki gösterdi: "Mahkemede dinlenmem reddedildi ve dosyadan çıkarıldım. Son dakika yapıldı... Kardeşim kaçmak istemiş kaçamamış, buna rağmen hala taksir denmesi... Soruyorum adalet sistemi bu mudur?"

iddianame ve bilirkişi raporu

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık "sanık", Batuhan Karabulut ise "maktul" sıfatıyla yer aldı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda sanığın 143 promil alkollü olduğunun, kazada asli kusurunun bulunduğunun ve araç kullanım kurallarına özen göstermediğinin kaydedildiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan başlayıp 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme kararının ardından aile avukatları kararı ve dosya üzerine inceleme yapacaklarını belirtti. Kararda belirtilen cezaya ve tahliye kararına ilişkin süreç, tarafların itiraz hakları doğrultusunda ilerleyebilir.

KARABULUT'UN AİLESİ, SANIĞIN TAHLİYE EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ