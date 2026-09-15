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Mahman köyünün ata tohumlu domatesleri doğal yöntemle 1,2 kilograma ulaşıyor

Elazığ Palu'nun Mahman köyünde, kimyasal kullanılmadan ata tohumuyla yetişen domatesler 1,2 kilograma büyüyor; organik ürün kilosu 50 liraya satılıyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Mahman köyünün ata tohumlu domatesleri doğal yöntemle 1,2 kilograma ulaşıyor

Mahman köyünde ata tohumlu üretim:

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Mahman köyünde, ata tohumuyla yetiştirilen domatesler, kimyasal ilaç kullanılmadan üretildiği için doğallığı ve iri taneleriyle öne çıkıyor. Üreticiler, ürünlerin toprağın kendi verimiyle büyüdüğünü ve standart gramajların çok üzerine çıktığını söylüyor.

Üretim yöntemi ve ağırlık:

Mahmanlı üretici Arif Meydanoğlu, domateslerin 500 gramdan başlayıp 1 kilo 200 grama kadar büyüdüğünü belirtiyor. Meydanoğlu, "Bu domates sadece belirli yerlerde yetişir, başka topraklarda bu verimi vermez. Çok kaliteli ve tamamen organik bir üründür." diyor ve üretim sürecinde "hiçbir şekilde tarımsal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz" vurgusunu yapıyor.

Pazar ve fiyat:

Üreticiler ürünün organikliğinin ve iriliğinin tüketici ilgisini artırdığını, bazı örneklerin rekor ağırlığa ulaştığını bildiriyor. Meydanoğlu'nun verdiği bilgiye göre, domateslerin kilosu 50 liradan satışa sunuluyor; bu fiyat, ürünün nadirliği ve doğal üretim yönteminden kaynaklanan talebi yansıtıyor.

Yerel üretim, ata tohumu koruma çabalarıyla birlikte hem tüketicilere doğal seçenek sunuyor hem de Mahman köyündeki tarımsal çeşitliliğin değerini ortaya koyuyor.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE HİÇBİR KİMYASAL KULLANILMADAN ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN VE AĞIRLIĞI 1,2...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE HİÇBİR KİMYASAL KULLANILMADAN ATA TOHUMUYLA YETİŞTİRİLEN VE AĞIRLIĞI 1,2 KİLOGRAMA KADAR ULAŞAN DEV DOMATESLER, DOĞALLIĞI VE İRİLİĞİYLE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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