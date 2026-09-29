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Mahmudiye kooperatifinin üretimi güneş enerjisiyle güçleniyor

GMKA'nın Yeşil Gelecek Programı ile Mahmudiye Köyü Kooperatifi, kurulan güneş sistemiyle elektrik giderlerini ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Taylan Polat

Mahmudiye kooperatifinin üretimi güneş enerjisiyle güçleniyor

güneşle güçlenen üretim:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından uygulanan Yeşil Gelecek Programı kapsamında Kepsut'ta faaliyet gösteren Mahmudiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üretim altyapısına güneş enerji sistemi kuruldu. Süt işletmeciliği ve peynir imalatı yapan kooperatif, tesislerinde ihtiyaç duyulan elektriği yenilenebilir kaynaktan karşılamayı amaçlayarak önemli bir adım attı.

hedeflenen tasarruf ve dayanıklılık:

Kurulan sistemle birlikte kooperatifin elektrik giderlerinin azaltılması, şebekeye olan bağımlılığın düşürülmesi ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir üretim modeli oluşturulması hedefleniyor. Bu değişimin, kooperatifin ekonomik sürdürülebilirliğine ve rekabet gücüne doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

kırsalda yeşil dönüşüm:

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında sağlanan destekler sayesinde hayata geçirildi. Amaç, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm süreçlerini güçlendirerek kırsalda yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve fosil yakıt tüketimi ile karbon salımını azaltmaya katkı sunmaktır.

Mahmudiye örneği, kırsal üretimde enerji bağımsızlığının artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması yolunda atılan somut bir adım olarak öne çıkıyor. Kurulan güneş enerji sistemi, kooperatifin uzun vadeli üretim sürekliliğini desteklerken, benzer yapıların dönüşümünde bir model teşkil edebilir.

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (GMKA) TARAFINDAN UYGULANAN YEŞİL GELECEK PROGRAMI KAPSAMINDA...

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (GMKA) TARAFINDAN UYGULANAN YEŞİL GELECEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN, KEPSUT’TA FAALİYET GÖSTEREN MAHMUDİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİNİN ÜRETİM ALTYAPISI, HAYATA GEÇİRİLEN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİYLE GÜÇLENDİRİLDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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