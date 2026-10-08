Mahmut Özgener liderliğinde İZTO yeni döneme başladı

İZTO seçim sonuçları ve katılım

İzmir Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB Genel Kurulu delegeleri için yapılan seçim, İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, oy kullanan 202 meclis üyesinden geçerli 200 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kullanılan oyların 1i geçersiz, 1i boş çıktı.

Meclis ve yönetim kadrosu:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu asil üyeliklerine seçilen isimler şöyle: Eyüp Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Abdullah Salkım, Mahmut Erkoç, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Ahmet Oğuz Özkardeş, Jülide Tutan, Alp Avni Yelkenbiçer ve Celalettin Özlahlan. Meclis başkanlığına Selami Özpoyraz seçildi; başkan yardımcıları ise Ali Yaramışlı ve Tahir Özdemir oldu. Ayrıca başkan yardımcıları, katip üye, hesapları inceleme komisyonu, mevzuat komisyonu ve derece itirazlarını inceleme komisyonu üyelikleri de belirlendi.

Özgener'in değerlendirmesi ve hedefleri

Görevine 2018 yılında başlayan Mahmut Özgener, yeni döneme ilişkin açıklamasında odanın temsil yapısını ve katılımı vurguladı. Özgener, 84 meslek grubunu temsilen seçilen 202 meclis üyesi ve 488 meslek komitesi üyesinin odanın çalışmalarına güç katacağını belirtti. Ayrıca mecliste 81 yeni üyeye yer verilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Vizyon: İzmir'i küresel ticarette güçlendirmek:

Özgener, önümüzdeki dört yılı sadece proje üretilecek bir dönem olarak değil, İzmir'in 10-20 yıllık geleceğini şekillendirecek adımların atılacağı bir süreç olarak gördüklerini söyledi. Dünya ekonomisindeki hızla değişen dinamiklere dikkat çekerek teknoloji, yapay zeka, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni nesil üretim modellerinin iş yapma şekillerini yeniden tanımladığını vurguladı. Özgener'in ifadesiyle: 'Temel hedefimiz, İzmir’i üretimde daha yüksek katma değer oluşturan, teknolojiyi geliştiren ve kullanan, girişimciliği destekleyen, uluslararası yatırımlardan daha fazla pay alan ve dünyayla ticari bağlarını güçlendiren bir kent haline getirmek olacak.'

Özgener, İzmir'in sanayi, ticaret, tarım, lojistik, turizm ve yenilikçi endüstrilerindeki potansiyelinin ortak bir gelecek hedefi etrafında toplanacağını belirterek geçmiş sekiz yılda yapılan işlerin önemini vurguladı. 'Geçmişte yaptıklarımız ne kadar kıymetli olursa olsun, şimdi asıl sorumluluğumuz önümüzde bizi bekleyen gelecektir' sözleriyle yeni dönemin sorumluluğuna işaret etti.

İzmir için ortak akıl ve planlama:

Özgener, ortak akılla hareket etme, birlikte karar alma ve üretme ilkelerini tekrarlayarak hedeflerinin yalnızca dört yılı planlamak olmadığını; İzmir’in önümüzdeki yıllarına yön verecek güçlü bir gelecek inşa etmek olduğunu söyledi. Kentin daha fazla üretmesini, daha fazla yatırım çekmesini, gençlere daha büyük fırsatlar sunmasını ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Oda yönetimi, planlanan çalışmaların ve vizyonun kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşılacağı bir adım olarak Kasım ayı başında geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Özgener, tüm meclis, divan ve komisyon üyelerini tebrik ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

İZMİR TİCARET ODASI (İZTO) 2026-2030 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU, TOBB GENEL KURULU DELEGELERİ SEÇİMİ YAPILDI.